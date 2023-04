Debatte um innere Emigration: "Sie können Putin nicht stürzen"

Die "innere Emigration" hat nicht gerade einen guten Ruf: Leute, die eine Diktatur einfach öffentlich unkommentiert hinnehmen und sich ins Privatleben zurückziehen, gelten als mutlos und opportunistisch. Der russische Putin-Kritiker und Psychologe Leonid Gosman (72), der nach kurzzeitiger Haft sein Heimatland im vergangenen September verlassen konnte und seitdem in Israel lebt, ist völlig anderer Meinung. In einem bemerkenswerten Beitrag für die im Ausland erscheinende "Novaya Gazeta Europe" schrieb er: "Es gibt nicht nur die Freiheit zu sprechen und zu handeln und auf die Barrikaden zu gehen. Dazu gehört auch die Freiheit der Nichtbeteiligung – das Recht zu schweigen und nicht zu handeln."

"Lebe nicht von Lügen"

Damit nicht genug: Gosman verwies darauf, dass unter sowjetischer Herrschaft "fast alles Gute" von Künstlern in der inneren Emigration geschaffen worden sei, zum Beispiel in der Musik und der Literatur. Eines allerdings sei unter Putin in Russland für anständige Menschen nicht möglich: Beruflich voranzukommen. "Für eine Karriere, für jede, auch nur für den kleinsten Aufstieg, wird von Ihnen etwas verlangt, durch das Sie sehr bald aufhören werden, sich von irgendeiner [Chefpropagandistin] Margarita Simonjan zu unterscheiden. 'Lebe nicht von Lügen!' - wurde schon vor langer Zeit gesagt."

Über kurz oder lang müssten alle Regime-Gegner in der inneren Emigration davon ausgehen, ebenso zur Verantwortung gezogen zu werden wie Dissidenten, jedenfalls laufe alles darauf hinaus. Diejenigen, die besonders laut zum Sturz von Putin aufriefen, seien in der Regel "seit dreißig Jahren weit weg von der Heimat" und lebten irgendwo im Westen: "Die, die sich selbst dem Risiko ausliefern und wirklich versuchen, ihn zu stürzen, die für das Wort der Wahrheit ins Gefängnis gehen, geben solche Ratschläge nicht - sie stellen keine Forderungen an andere, sondern nur an sich selbst. Wie die sowjetischen Dissidenten ihrer Zeit."

"Sonst werden Sie verrückt"

Er habe "Mitgefühl" mit allen Putin-Gegnern in Russland, so Gosman. Wer "nur schweige", begehe seiner Meinung nach keine "Todsünde", anders als diejenigen, die Waffen produzierten und einsetzten oder solche, die propagandistisch wirkten. "Es ist möglich, in der inneren Emigration zu leben - wir sind nicht die ersten, alles ist bereits passiert, in den zwanziger und dreißiger Jahren und auch danach. Du kannst – du kannst es versuchen! - weiterzuarbeiten, du kannst - du musst! Um mit deinen Kindern zu sprechen und ihnen möglichst die Wahrheit zu sagen, ist es notwendig, mit den verbleibenden Freunden zu kommunizieren, sonst werden Sie verrückt."

Viele Russen seien durch familiäre und andere Verpflichtungen nicht in der Lage, das Kreml-Regime offen zu attackieren: "Sie können Putin nicht stürzen, Sie sind nicht bereit, ins Gefängnis zu gehen und sogar Ihren Job zu verlieren." Er sei sich darüber im Klaren, so Gosman, dass ihn die Ukrainer für diese Ansicht beschimpfen würden. Um Kiew wenigstens etwas zu besänftigen, beteuerte er, "natürlich" für den Sieg der Ukraine zu sein. Unschlüssigen Russen empfahl der Psychologe, die ältere Generation zu befragen, wie sie solche Selbstzweifel und Gewissensbisse "vor vierzig Jahren" gelöst habe.

Immer weniger politische Aktivität

Der politische Analytiker Dmitri Michailitschenko bezifferte den Anteil der Regimegegner in Russland unterdessen auf 20 bis 25 Prozent. Dabei habe der Anteil derer, die in die "innere Emigration" gegangen seien, also dem Kriegsgeschehen passiv gegenüberstünden, in jüngster Zeit um etwa fünf Prozent zugenommen. Kennzeichen der politischen Ermüdung seien deutlich messbare Rückgänge bei der politischen Kommunikation in sozialen Netzwerken, etwa bei Telegram und dem als "ausländischem Agenten" gebrandmarkten Facebook. Außerdem hätten russische Nichtregierungsorganisationen, etwa Bürgerrechtler und Umweltschützer, ihre Aktivitäten deutlich reduziert.

"Wo seid ihr alle?"

Offenbar passe das dem Kreml hervorragend ins Konzept, doch das "wacklige Gleichgewicht" aus Passivität und Friedhofsruhe könne jederzeit in neue Konflikte umschlagen. Dabei schätzt Michailitschenko, dass in Russland, wie in vielen Ländern der Welt, etwa die Hälfte der Bevölkerung überhaupt nicht an politischen Debatten interessiert ist und alles nimmt, wie es kommt.

In russischen Netzwerken beklagen "Ultrapatrioten" derweil lautstark die mangelnde Begeisterung der Bevölkerung für Putins Angriffskrieg. Mit Blick auf neueste Zahlen, wonach angeblich 80 Prozent der Menschen den Präsidenten und seine Politik unterstützten, schrieb eine Nationalistin: "Ich kann das nicht verstehen! Wo seid ihr alle?" Sie forderte, alle Einkommen oberhalb des Mindestlohns für Kriegszwecke zu konfiszieren, was sicherlich nicht mehrheitsfähig ist.

Propagandist: Russland in "Denkpause"

Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang, dass der Putin-Fan und eifrige Propagandist Sergej Markow, zum Geburtstag von Lenin am 22. April ein ideologisches Vakuum in Russland beklagte: "Jede neue Generation versteht ihre Geschichte entsprechend den neuen Herausforderungen, mit denen die Menschen konfrontiert sind, auf neue Weise. Derzeit haben wir eine Art Denkpause. Anstelle einer klaren Vorstellung von der Geschichte Russlands entsteht so eine unnatürliche Leere. Hier entsteht ein geistiges Vakuum statt einer politischen Nation – dem handelnden Subjekt des historischen Prozesses."

Daher seien die russischen Behörden leider gezwungen, "zu isoliert" zu handeln und sich nur "schwach" auf den Willen der politischen Nation Russlands berufen zu können. Das ließe sich durchaus als Kritik an einer zahlenmäßig großen inneren Emigration lesen: "Daher brauchen wir eine ruhige Diskussion sowohl über Lenin als auch über Stalin und andere historische Schlüsselfiguren, die die Welt geschaffen haben, in der wir jetzt tätig sind."

Während sich die einen nach der Sowjetunion und deren berüchtigte "Spionageabwehr" zurücksehnen, ergeht sich der Kreml eher in Elogen auf die imperiale Zaren-Zeit. Vor allem Putin sieht sich selbst als Wiedergänger von Peter dem Großen. Doch auf diesem Weg wollen ihm wenige folgen - schon gar nicht die Menschen in der "inneren Emigration".