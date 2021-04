Debatte um Heino: "Deutscher" Liederabend sorgt für Ärger

Bizarre Auseinandersetzung um deutsches Liedgut: Der Intendant der Düsseldorfer Tonhalle, Michael Becker, stört sich daran, dass Heino (82) im Oktober mit einem "deutschen Liederabend" auf die Bühne gehen will: "Es geht hier um die Bezeichnung eines Liederabends als deutsch. Das bezieht sich dann auf die Form des Konzerts und nicht auf den Inhalt", so Becker gegenüber dpa. Das sei fachlich wie politisch nicht korrekt. Es gebe in der Tonhalle ja auch keine deutschen Symphoniekonzerte, wenn nur Brahms und Beethoven gespielt werde: "Also: Deutsch ist prima. Deutsches Lied ist sogar ein wissenschaftlich verbürgter Begriff, aber 'deutscher Liederabend' ist eben nicht richtig."

Zuvor hatte eine Sprecherin der Tonhalle geäußert, der Veranstalter "störe" sich "an dem etwas tümelnden Untertitel" und wolle daher den Konzertabend nicht "selbst bewerben". Gemeint sei damit konkret, so die Sprecherin gegenüber dem BR, dass Heinos Konzert nicht im kommenden Saisonmagazin und auf der Homepage der Tonhalle Erwähnung finde. Auch Plakate würden nicht in der Tonhalle ausgehängt. Das geschehe bei "Gastveranstaltungen" allerdings ohnehin nicht. Im Übrigen gebe es "keinen Grund, den Vertrag zu ändern oder zu kündigen", nur weil sich der Titel ändere. Allerdings könnten Mieter der Tonhalle ihre Verträge derzeit wegen der Pandemie ohnehin "kostenfrei" kündigen.

Es handle sich letztlich um einen "Sturm im Wasserglas", so die Sprecherin im BR-Gespräch. Es sei ohnehin klar, dass Heino ausschließlich deutschsprachige Lieder singe. Der Presse-Wirbel sei von dessen Management womöglich "gerne aufgegriffen" worden.