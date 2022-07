Debatte um abgesagten Gender-Vortrag: "Ende der Wissenschaft"

Die Diskussion über die Ausladung einer jungen Biologin bei der Langen Nacht der Wissenschaft in Berlin reißt nicht ab. Nachdem Aktivisten zu Protesten aufgerufen hatten, entschied sich die Berliner Humboldt-Universität, den für vergangenes Wochenende geplanten Vortrag von Marie-Luise Vollbrecht mit dem Titel "Geschlecht ist nicht gleich Geschlecht. Sex, Gender und warum es in der Biologie nur zwei Geschlechter gibt" abzusagen. Inzwischen hat die Universität mitgeteilt, den Vortrag am 14. Juli nachholen zu wollen.

"In der Wissenschaft geht es darum, die Wahrheit zu suchen"

Im Gespräch mit der Bayern 2 Kulturwelt schloss sich die Politologin Barbara Zehnpfennig der Kritik von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) an: Die Ministerin hatte die Absage des Vortrags kritisiert, weil Wissenschaft von Freiheit und Debatte lebe. Barbara Zehnpfennig sagte: "Da sind wir gleich bei dem Unterschied zwischen Wissenschaft und Ideologie. Die Aktivisten (...) sind ja in der Regel Ideologen. Das heißt, sie gehen davon aus, dass sie die Wahrheit haben und dass man nur noch auf der Basis dieser Wahrheit überhaupt weiterdenken darf. In der Wissenschaft geht es ganz im Gegenteil darum, die Wahrheit zu suchen."

Man gehe davon aus, so Zehnpfennig, dass man die Wahrheit eben nicht habe: "Und das erfordert immer die Auseinandersetzung auch mit anderen Positionen." Wissenschaft sei ergebnisoffen und müsse immer bereit sein, sich mit Gegenpositionen zu befassen, auseinanderzusetzen und sich gegebenenfalls auch von ihnen überzeugen zu lassen.

"Man will die andere Position ausschalten"

Zehnpfennig unterstellt den Studierenden, die im Vorfeld des Vortrags zu Protesten aufgerufen hatten, machtpolitische Interessen, denn schließlich gehe es ja um Identitätspolitik. "Man will ja auch gar nicht argumentieren, denn dann müsste man sich ja auf eine sachliche Ebene einlassen, sondern man will die andere Position ausschalten." Vollbrecht, der die Aktivisten Transfeindlichkeit vorgeworfen hatten, würde als Person diffamiert, damit man sich nicht mit dem auseinandersetzen müsse, "was sie eigentlich meint".

Die Sicherheitsbedenken, mit denen die Universität die Absage begründet hatte, sieht die Politologin als "vorgeschoben": Man habe etwas "Unliebsames verhindern" wollen. "Das bedeutet, dass die Universität sofort einknickt, wenn irgendeine Gruppe androht, Rabatz zu machen, wenn der und der Redner auftritt", so die Schlussfolgerung Zehnpfennigs. Und: "Die Universität macht sich mit solchen Reaktionen wirklich erpressbar."

Ergebnisoffenheit "Lebenselixier der Wissenschaft"

Die Politologin ist der Ansicht, ein solcher Rückzieher nach der Ankündigung von Protesten fördere das "Duckmäusertum". Wenn man damit rechnen könne, moralisch geächtet zu werden, wenn man eine bestimmte Position vertrete, "dann wird das bei vielen zu einer Vermeidung von Haltung führen". Man gehe dann von bestimmten Prämissen aus, die selbst nicht mehr hinterfragt würden: "und damit ist die Forschung nicht mehr ergebnisoffen. Das ist wirklich das Ende der Wissenschaft."