Debatte über tote Sprache: "Bestell mal 'ne Pizza auf Latein"

In einem Meinungsbeitrag für die österreichische Tageszeitung "Die Presse" hatte der Autor Thomas Weber angeregt, den Lateinunterricht wieder "aufzuwerten", auch auf die Gefahr hin, als "hoffnungsloser Reaktionär oder schöngeistiger Romantiker" hingestellt zu werden. Vielleicht müsse der Lateinunterricht sogar "verpflichtend" sein, so Weber, "nicht zur bildungselitären Abgrenzung, sondern zur Vermittlung europäischer Werte und kultureller Gemeinsamkeiten": "Latein vermittelt nicht allein die Struktur von Sprache, Schrift- und Redekunst, sondern vor allem auch historische Hintergründe und Zusammenhänge. Latein schafft Kontext und Weltwissen."

Anknüpfungspunkte könnten zum Beispiel die Zaubersprüche aus "Harry Potter"-Romanen und andere moderne Mythen seien. Im Übrigen habe das Römische Reich auch Regionen umfasst, aus denen heute Menschen nach Europa einwanderten, etwa Nordafrika und die Türkei.

"Ich habe es gehasst"

Auf Twitter rangierte das Thema Lateinunterricht derweil ganz vorn. "Mit lebenden Sprachen kann der Sohn sicherlich mehr anfangen. Ich hatte sieben Jahre Latein und einen super Lehrer. Den hat aber nicht jede", hieß es im Tweet einer Mutter. Andere hielten Latein für eine "One-Way-Sprache", die man zwar empfangen, aber nirgendwo hin "senden" könne: "Bestell mal 'ne Pizza auf Latein." Moderne Sprachen wie Chinesisch, Russisch und Spanisch seien allemal sinnvoller: "Man lernt besonders effektiv durchs selber machen. Das ist bei Latein grundsätzlich eingeschränkt. Es ist eine Sprache, die man nie selbst spricht, nie selbst formuliert. Das kann die Lernmotivation schmälern."

Es gab auch gegenteilige Äußerungen, wonach Latein im naturwissenschaftlichen Bereich beim Studium "viele Dinge erleichtert" habe. In Gegenreden war zu lesen: "Ich sollte Latein nehmen. 'Damit lernt man einfach alle anderen Sprachen', hat man gesagt. Ich habe es gehasst. Und kann überhaupt nichts damit anfangen." Dem Argument, wonach Latein im Alltag nutzlos sei, wurde mit dem Hinweis widersprochen, siebzig Prozent des Schulwissens seien für das spätere Leben nicht zu gebrauchen. Dass Latein als Grundlage hilfreich sei, wenn es um Spanisch und Italienisch gehe, wurde auch erwähnt.

"Wenn wir zu hinterfragen beginnen, was in unseren Schulen gelehrt werden sollte und was die meisten Kinder später im Leben gebrauchen können, dann bleibt wohl kaum was übrig", meinte ein weiterer Twitter-Teilnehmer. Latein sei ein reines "Paukfach" seufzte ein Betroffener rückblickend. Für das spätere Leben seien Englisch, Französisch oder Chinesisch allemal "besser".