Debatte über Putins Seele: "Psychopathen sind nicht verrückt"

Womöglich hat ein bahnbrechender Klassiker der psychiatrischen Literatur demnächst eine Sonderkonjunktur: Der Nervenarzt Hervey M. Cleckley (1903 - 1984) beschäftigte sich in seinem Buch "Die Maske der Normalität" (The Mask of Sanity, 1941) mit Menschen, die schwer damit beschäftigt sind, nach außen einigermaßen unauffällig zu wirken, hinter der Fassade jedoch rücksichtlos ihre frühkindlichen Verletzungen "aufarbeiten", und zwar narzisstisch, selbstsüchtig, eitel, brutal und völlig frei von Schuldgefühlen.

Heute werden diese vermeintlich "normalen" Personen als "Psychopathen" beschrieben. Nach Auffassung des amerikanischen Psychiaters James Fallon ist eine neurologische Veränderung durch Stress in der frühen Kindheit ursächlich: Durch Hormone wie Cortisol und traumatische Erlebnisse würden bestimmte, persönlichkeitsprägende Bereiche im Gehirn irreversibel geschädigt.

"Er zweifelt nie, dass er das Richtige tut"

Das sei auch bei Wladimir Putin der Fall gewesen, vermutet Fallon in einem Beitrag für den russischsprachigen "Insider". Jedenfalls sei der russische Präsident kein "Soziopath", der durch sexuellen Missbrauch, Mobbing oder andere traumatisierende Erlebnisse in späteren Jahren psychisch gestört worden sei: "Zum Beispiel versteht ein Soziopath die Unmoral seiner Handlungen, kann aber nicht aufhören, ein Psychopath ist dagegen überzeugt, dass er das Richtige tut. Er glaubt, dass er Recht hat. Das ist ein wesentliches Persönlichkeitsmerkmal eines echten primären Psychopathen: Er zweifelt nie daran, dass er das Richtige tut. Das ist keine Ausrede und kein Versuch eines normalen Menschen, etwa seine Missetat zu rechtfertigen. Zu dieser Art von Psychopathen gehört meiner Meinung nach Wladimir Putin."

"Sie erraten meisterhaft Gedanken"

Psychopathen seien nicht "verrückt", so James Fallon, sie hätten keine Wahnvorstellungen, allerdings auch keine innere Scheu: "Sie erraten meisterhaft die Gedanken einer Person oder Gruppe von Personen, die sie als Objekt ihrer Aggression ausgewählt haben. Psychopathen sind eine Art Räuber mit Röntgenblick, deren Beute andere Menschen sind. Wie jeder Angreifer werden sie durch Schwäche herausgefordert. Die Hauptbegabung von Psychopathen besteht darin, die Emotionen und Triebe anderer Menschen zu lesen, bei gleichzeitiger Unfähigkeit, sie zu teilen."

Für den Westen hält Fallon den Ratschlag bereit, auf keinen Fall vor Putin einzuknicken: "Aufgrund meiner Kenntnisse der Militärpsychologie denke ich, dass es sich lohnt, Putin zu zeigen, dass der Westen vor nichts zurückschreckt. Es muss ein starkes und umsichtiges Bündnis aufgebaut werden, das Putin die Botschaft vermittelt: 'Sie treiben uns bis zu dem Punkt, an dem wir Sie vom Antlitz der Erde auslöschen können. Wir wollen es nicht, aber wir können.'"

"Er hält Kompromisse für Schwäche"

Auch der britische Journalist John Sweeney hält Putin in seinem neuen Buch "Killer In The Kremlin" für geisteskrank: "Wenn Sie Putins Karriere studieren, erkennen Sie, dass wir es mit einem hyperaggressiven Psychopathen zu tun haben, auf dessen Wort man sich nicht verlassen kann. Er ist ein Mann, der Kompromisse für Schwäche hält; der Dissens und Misstrauen im Westen sät; der gerne tötet. Die Idee, dass wir mit Putin verhandeln können, ist töricht. Niemand im Westen wird sicher sein, bis er und seine Tötungsmaschine gestoppt werden."

Die lettisch-amerikanische Regisseurin Yana Ross, die viel in der Schweiz arbeitet, ist derselben Ansicht: "Ein Psychiater würde wahrscheinlich nicht zögern und ihm sehr schnell eine Diagnose ausstellen: Wladimir Putin ist ein Psychopath."

"Es war genau das, was wir brauchten"

Der russische Psychologe Leonid Gosman stuft Putin als begnadeten Manipulator ein, eines der Hauptkennzeichen von Psychopathen: "Als Wladimir Wladimirowitsch anfing, darüber zu reden, wie uns alle hassen, weil wir die Besten sind, wie alle uns beneiden, stellte sich heraus, dass das genau das war, was wir brauchten. Das erklärt sofort unsere technische Rückständigkeit und unsere Armut und unsere Rechtlosigkeit und die Allmacht der Behörden." Falls er und sein Kreml-Clan ernsthaft bedroht sei, werde Putin ohne Zweifel zu "Maschinengewehren" greifen, ist Gosman überzeugt.

Der Psychologe vergleicht die Strategie des Kreml mit der deutschen Befindlichkeit vor 1933: "Wir erklären unsere Unterlegenheit nicht damit, dass wir schlechter sind, sondern gerade dadurch, dass wir besser sind [als andere]. Das war schon immer so: unsere besondere Art, unsere besondere Spiritualität. Auch die Deutschen hatten einst eine 'besondere Spiritualität'. Die Deutschen des 19. Jahrhunderts sagten: Wir sind keine Europäer, wir sind nicht wie alle anderen. Ich denke, ohne diesen Umstand wäre Hitler nicht denkbar."

"Putin denkt wie Hitler"

Diese Ansicht teilt James Fallon, der behauptet, für Putin sei der Untergang der UdSSR ähnlich traumatisch gewesen wie für Hitler die Niederlage Deutschlands und seiner Verbündeten im Ersten Weltkrieg: "Putin denkt wie Hitler, und er hat Atomwaffen. Jetzt ist er extrem gefährlich. Unter solchen Umständen kann ein vernünftiger und entschlossener General die Situation unter Kontrolle bringen, wie sie es in Nazi-Deutschland versucht haben. Wir wissen nicht genau, ob es in seinem Umfeld Menschen geben wird, die den Finger vom Knopf lassen können."

Da wundert es nicht, dass auch die ukrainische Psychotherapeutin Oksana Scherschnewa auf Putins kindliche Gewalt-Erfahrungen verweist und ihm eine psychopathische Persönlichkeitsstörung attestiert. Den leiblichen Vater habe er nie kennengelernt, der Stiefvater habe ihn geschlagen, in der Schule sei Putin gemobbt worden: "Als er seinen größten Erfolg feierte, Präsident von Russland wurde, begann er, das Böse in ihm an anderen auszulassen, aber ein Ende seiner Grausamkeit ist nicht in Sicht - das ist die Besonderheit einer psychopathischen Störung."

"Kein Psychopath, sondern kompromissloser Ideologe"

Ganz anders hatte der israelische Journalist Yossi Mellman bereits im März Putin diagnostiziert, und zwar nach Recherchen bei mehreren westlichen Geheimdiensten, die sich ausführlich mit dem mutmaßlichen Seelenleben des russischen Präsidenten befassten: "Gespräche mit Quellen, die in diese Informationen eingeweiht sind, erwecken den Eindruck, dass Putin kein Psychopath ist, sondern ein kompromissloser Ideologe, der von Militanz und extremer Manipulation geprägt ist und zur Paranoia neigt."

"Wunsch, etwas Großes zu wirken"

Womöglich hilft ein Blick in Ludwig Quiddes berühmtes Buch über "Cäsarenwahnsinn" aus dem Jahr 1894. Darin wird dem Titel zufolge der römische Kaiser Caligula beschrieben, tatsächlich aber der damals regierende Kaiser Wilhelm II., der sich mit einem "persönlichen Regiment" profilieren wollte und kläglich scheiterte. Manches, was Quidde schreibt, scheint auch auf Putin zu passen: "Es war das berauschende Gefühl der Macht, das Bewusstsein, nun plötzlich an erster Stelle zu stehen, der Wunsch, etwas Großes zu wirken, und vor allem der Trieb, in der Weltgeschichte zu glänzen, was den Caligula zeitweilig über sich selbst hinaufhob", so der Historiker, der dafür mit einem (inoffiziellen) Berufsverbot büßte.

"Ihn packte in dieser so außerordentlichen Veränderung seines Lebens der Ehrgeiz, sich nun durch etwas hervorzutun, was ihm im Grunde fremd war, nämlich Freisinn und Förderung des Gemeinwohls", so Friedensnobelpreisträger Quidde über Caligula: "Zugleich aber zeigten sich gar bald bedenkliche Eigenschaften. Es fehlte das feste Fundament einer in inneren Kämpfen gewonnenen ausgeglichenen Lebensanschauung; die Haupttriebfeder seiner Handlungen war nicht der Wunsch, Gutes zu schaffen, sondern der Ehrgeiz, als Förderer populärer Anliegen bewundert zu werden und als großer Mann auf die Nachwelt zu kommen." Das wäre dann keine Psychopathie, sondern eher Größenwahn.