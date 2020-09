Künstler in Not: Bayerische Corona-Soforthilfe gefloppt

Bis jetzt dürfen nur drei Häuser in Bayern 500 Zuschauer empfangen, die Münchner Philharmonie, die Bayerische Staatsoper und die Meistersingerhalle in Nürnberg - und überall ist es dem Vernehmen nach schwer, selbst diese wenigen Sitze zu füllen. Die Leute sind tief verunsichert, besonders die Älteren haben Angst. Minister Sibler: "Ich weiß auch, dass das Risiko in diesen Veranstaltungen minimal ist. Das unterstütze ich ausdrücklich, und wir haben das fraktionsintern und in der Staatsregierung auch schon formuliert, wir müssen im Herbst die nächsten Entwicklungsschritte gehen. Wir werden den Modellversuch mit 500 Zuschauern noch einmal verlängern, um das wenigstens in diesen drei Spielstätten zu haben. Wir sammeln die Argumente, damit wir in den anderen Häusern auch weiterkommen, weil es klar ist, dass wir uns stärker an den jeweiligen Gegebenheiten orientieren müssen."

"Infektionsrate hat nichts mit Konzerten zu tun"

Die Obergrenzen helfen kommerziellen Veranstaltern sowieso nicht, weil die mindestens siebzig, achtzig Prozent der Sitze füllen müssten, um Geld zu verdienen. Aber gerade deshalb, so der SPD-Landtagsabgeordnete Volkmar Halbleib, müsse die Debatte über Zuschauerzahlen schnell beendet werden: "Wir haben ja schon vor der Sommerpause dafür gekämpft, endlich mal die Obergrenzen zu streichen, weil es dafür keinen wissenschaftlichen Beleg gibt. Das hat mit der Pandemie-Bekämpfung nullkommanull zu tun. Die Infektionsrate, die wir jetzt nach oben gehen sehen, die hat mit gesitteten Veranstaltungen wie Konzerten, Kabarett, Theater eigentlich nichts zu tun und das macht die Künstler verrückt!"

Viel Unmut, viel Unsicherheit bei den Künstlern und der Opposition - Bernd Sibler musste sich herbe Vorwürfe anhören, und konterte schließlich mit einem Hinweis auf die allgemeine Stimmungslage in der Bevölkerung: "Seien Sie mir nicht böse, aber es gibt genügend Umfragen, dass weit über achtzig Prozent der Menschen sagen, dass ein Großteil der Maßnahmen angemessen ist, dass es eher noch strenger zugehen sollte. Wir dürfen bitte nicht so tun, als gäb´s das nicht!"