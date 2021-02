Debatte: Machten Medien Lindsay Lohan und Britney Spears fertig?

Spears kämpft derzeit vor Gericht gegen ihren Vater Jamie darum, wieder ihre eigenen finanziellen Angelegenheiten regeln zu dürfen. Sie steht seit zwölf Jahren unter Vormundschaft, nachdem sie mehrfach Drogenprobleme gehabt hatte und sich während eines Sorgerechtsstreits mit ihrem Ex-Ehemann Kevin Federline 2007 mit ihren beiden Kindern in ihrem Haus verbarrikadiert hatte, bis die Polizei sie gewaltsam herausholte. Damals hatte Spears für Aufsehen gesorgt, nachdem sie sich vor laufender Kamera ihren Kopf kahlgeschoren hatte und ein geparktes Auto mit einem Regenschirm traktierte. Im Januar 2008 wurde sie von Ärzten als "Gefahr für sich und andere" bezeichnet.

In einem Urteil vom 10. Februar dieses Jahres wurde dem Vater von Spears als weiterer Vormund eine Vermögensverwaltung beigestellt. Beide Seiten wollen demnächst einen "Investmentplan" besprechen. Am 17. März und am 27. April soll es weitere Gerichtstermine geben.

Timberlake entschuldigte sich "als ersten Schritt"

Nach der Ausstrahlung der Dokumentation auf den US-Streaming-Portalen FX und Hulu gab es eine Welle der Solidarität mit dem tief gefallenen Star. Anwältin Lisa MacCarley schrieb an 100 Kollegen in Los Angeles einen Brief, sie sollten die Beendigung der Vormundschaft von Spears unterstützen. Justin Timberlake, der zwischen 1999 und 2002 häufig mit der Sängerin zusammen war, entschuldigte sich öffentlich für sein damaliges Verhalten, was er als "ersten Schritt" verstanden wissen wollte.

Er hatte kurz nach der Trennung ein Musikvideo produziert, in dem eine Frau aufgetreten war, die Britney Spears sehr ähnelte. In dem Clip mit dem Titel "Cry Me a River" hatte Timberlake seiner Ex mehr oder weniger unverblümt die Schuld am Scheitern der Beziehung gegeben.