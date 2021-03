Debatte: Darum sollen Weiße nicht Werke von Schwarzen übersetzen

Es geht um Geld, tatsächlich, obwohl Gedichte ja eigentlich schwer verkäuflich sind. Doch Amanda Gorman ist eben die große Ausnahme. Sie ist längst zu einer Marke geworden und damit sehr erfolgreich, nicht nur als Lyrikerin, sondern auch als Mode-Ikone, Fernseh-Prominente, Bürgerrechtlerin, als Stimme des jungen, schwarzen Amerika. Sie hat es geschafft, unverwechselbar zu sein - der entscheidende Vorteil in der Konkurrenz um Medien-Aufmerksamkeit. Sie wird von Michelle Obama interviewt, ist mit Talkshow-Legende Oprah Winfrey befreundet, sie versteht was vom Showgeschäft, schließlich wurde sie in Los Angeles geboren und besuchte dort Schreibwerkstätten. Gorman wurde über Nacht zum Star, seit sie am 20. Januar bei der Amtseinführung von Joe Biden am Rednerpult stand.

Eine Wortkünstlerin – ohne Zweifel, aber wie schwer ist es tatsächlich, diesen Stil, diesen Tonfall zu treffen? In Holland sollte die junge weiße Autorin Marieke Lucas Rijneveld das bahnbrechende Gedicht von Gorman ins Niederländische übersetzen: "The Hill We Climb" (Der Hügel, den wir erklimmen). Dagegen gab es Protest: Eine Weiße könne doch nicht ein derart politisches Werk einer jungen schwarzen Frau übersetzen, argumentierte die Aktivistin und schwarze Autorin Janice Duel in einem Meinungsbeitrag – und das, obwohl Amanda Gorman und ihr Team persönlich dem Vertrag mit der 29-jährigen Rijneveld zugestimmt hatten.

"Wem gehören Geschichten?"

Für den Frankfurter Lyrik-Experten und Buchautor Christian Metz ("Poetisch denken. Die Lyrik der Gegenwart", 2018) ist das nicht ausschlaggebend. Er sagt gegenüber dem BR: Sobald ein Gedicht zu einem Produkt wird, sobald es vermarktet wird und ökonomischen Nutzen hat, sei bei der Auswahl eines Übersetzers äußerste Sensibilität erforderlich. Die Kritik von Duel an der weißen Übersetzerin kann Metz nachvollziehen: "Es geht tatsächlich darum: Wem gehören Geschichten und wer eignet sie sich an, um sie dann ökonomisch in Zirkulation einzuspeisen? Vor dieser Traditionslinie ist es durchaus ein Argument, das man bedenken sollte, gerade, wenn man ja andere Möglichkeiten hat, um solche Gedichte übersetzen zu lassen, nämlich von anderen Personen übersetzen zu lassen. Reflektieren sollte man das, würde ich sagen. Zumindest kann man das Argument nicht vollständig vom Tisch wischen und sagen, ach, darauf sollte man keinen Gedanken verschwenden."