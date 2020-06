"Centropy": Deana Lawsons Fotografien Schwarzen Lebens in Basel

Polizeigewalt gegen Schwarze, Rassismus: Die junge afroamerikanische Fotografin Deana Lawson ist damit aufgewachsen, hat es gesehen und darunter gelitten. In der Kunsthalle Basel zeigt sie jetzt Bilder aus der schwarzen Alltagskultur, die sich als entschiedenes Statement gegen Rassismus lesen lassen. Es ist ein Zufall, dass sie jetzt, wenige Wochen nach George Floyds Tod, gezeigt werden: Geplant war die Ausstellung schon für den März, dann kam Corona.

Die blinden Flecken der Kunstgeschichte

"Wir wissen ja, dass Museen, Galerien, die Kunstgeschichte schwarze Menschen nicht so zahlreich präsentieren wie Weiße", sagt Elena Filipovic, Direktorin der Kunsthalle Basel und selber Amerikanerin. "Das ist ein Fakt. Und da geht es schon um Rassismus." Vielleicht haben Deana Lawsons Fotografien auch deshalb Gemälde-Format: um den blinden Fleck der Kunstgeschichte zu korrigieren. Mindestens ein Meter breit, oft mehr, öffnen sich da Türen in eine selten gezeigte Welt. Provozierend selbstbewusste Nacktheit, kraftvolle bizarre Posen, gesehen mit einem empathischen, liebevollen Blick.

Zum Beispiel die schwangere Brasilianerin, hingestreckt auf der Steintreppe ihrer Wohnung: lässig, hellwach, irgendwie argwöhnisch. Von ihrer majestätischen Ausstrahlung fasziniert, bemerkt man den schwarzen Gegenstand an der Fessel ihres linken Beins erst nach einiger Zeit. "Alles sieht so aus, als ginge es da um eine Referenz an eine lange historische Tradition", erklärt Elena Filipovic. "Man denkt an Manets 'Olympia'. Und dann sieht man an ihrem Knöchel dieses Ding, diese Fußfessel: Sie steht also unter Hausarrest."

Manets "Olympia" ist keine zufällige Assoziation – eines der wenigen weltberühmten Bilder der Kunstgeschichte, in dem eine Schwarze zur Hauptperson wurde. Trotz dieser gelegentlichen Anspielungen an Posen der Kunstgeschichte, trotz der Schönheit und Würde ihrer Protagonisten sind Deana Lawsons Bilder des schwarzen Alltags harter Stoff. Denn alles ist eingefasst in Armut, Chaos, Verwahrlosung, mühsam erkämpfte Ordnung. Und deshalb schreckt man angesichts der großformatigen Bilder oft zurück. Ob man dort willkommen wäre, ist fraglich. Das Prekäre dieser Lebensumstände ist unübersehbar.