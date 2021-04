"Dead Pixels": Unterhaltsame Einblicke in den Gaming-Kosmos

In Film und Serien erscheinen Videospiele oft als Ort, an dem sich einsame Jugendliche radikalisieren, wo Frauen bedroht und ausgegrenzt werden und unbedarfte Kids in die Abhängigkeit geraten. Dabei rückt das, was Millionen von Menschen anzieht, in den Hintergrund: Die engen Freundschaften und Beziehungen, die über das gemeinsame Gaming entstehen. Eben darum dreht sich die nerdige, britische Comedy-Serie "Dead Pixels".

Zuhause in der Fantasy-Welt

Das Spiel der Wahl heißt in diesem Fall "Kingdom Scrolls" und ist eine Art Mischung aus dem Multiplayer-Klassiker "World of Warcraft" und dem beliebten Shooter "Fortnight": eine ultrabrutale, knallbunte Fantasy-Onlinewelt in der sich tausende Gleichgesinnte treffen.

Für Meg, Nicky und Usman ist "Kingdom Scrolls" ihr eigentliches Zuhause. Meg und Nicky wohnen zwar in einer WG, begegnen sich aber öfter im Spiel, als in der Küche. Usman ist Familienvater und Pilot, der sein Familienleben vernachlässigt, um ungestört spielen zu können. Alle zusammen verbindet ein Pakt, den sie vor zwei Jahren geschlossen haben: Zu dritt wollen sie das Spiel bis zum bitteren Ende durchspielen. Und eben das schieben sie mit aller Macht von sich weg. Das Spiel-Ende würde für alle drei eine Sinnkrise bedeuten, die außerhalb des Spieles niemand nachvollziehen kann. Nicht die verständnisvolle Mitbewohnerin, die alles tut um Meg und Nicky aus ihren Zimmern zu locken. Und genauso wenig Usmans Kinder.

Pubertär – aber nicht sexistisch

Erst als sich ein neuer Kollege von Meg in ihre Runde "reinzeckt", gerät das harmonische Gefüge der drei langsam aus den Fugen. Denn Meg will ganz andere "Rollenspiele" mit ihrem Kollegen Russel veranstalten.

Ja: Wie auch bei "Big Bang Theory" und anderen nerdigen Comedy-Serien ist der Humor auch in "Dead Pixels" oft etwas pubertär. Sexistisch oder anderweitig diskriminierend sind die Sprüche und Witze aber nie. Überhaupt verhalten sich die Gamerinnen und Gamer (zumindest anfangs) untereinander äußerst verständnisvoll.

Lustig – aber nicht lächerlich

Was den drei Freunden völlig selbstverständlich vorkommt – nämlich Tage darauf zu verwenden, mit stupiden Arbeiten im Spiel Punkte zu sammeln – wirkt auf das Publikum und den Neuzugang Russel nur absurd. Die Serie kann sich so sehr geschickt über die Gamer lustig machen, ohne ihre Leidenschaft lächerlich zu machen. Gleichzeitig lernen Nicht-Gamer die Grundlagen von Onlinegaming kennen. Und das dazugehörige Vokabular: von "EP" wie Erfahrungspunkte bis "grinden", was für mühsame, repetitive Tätigkeiten steht.

Für "Dead Pixels" wurde extra ein Game entworfen: "Kingdom Scrolls" ist ein fiktives Spiel, in dem auch ein Großteil der Serienhandlung angesiedelt ist. Die drei Freunde und ihre Game-Avatare lassen sich so bald nur noch schwer voneinander trennen: Durch die Avatare können sie Seiten an sich ausleben, die sie offline lieber verbergen.

Innenschau aus der Gaming-Welt

Die Serie macht deutlich, wie sehr dieser Innenblick sonst fehlt, wenn sich Film und Serie mit Gaming beschäftigen: "Dead Pixels" nimmt das Milieu sehr ernst und weiß, welche Knöpfe sie beim Gaming-affinen Publikum drücken muss. Dazu gehört auch, dass die Serie kritische Aspekte der Gaming-Kultur nicht ausblendet. Der harsche Umgangston in Spielen, Stalking, Identitätsschwindel und Sucht werden humorvoll aufgegriffen. Wer hin und wieder spielt oder auch richtig viel Zeit in virtuellen Welten verbringt, wird sich oft in den zwanzigminütigen Folgen wiedererkennen – und laut über sich selbst lachen. Allen anderen bietet "Dead Pixels" einen sehr unterhaltsamen Einblick in eine Welt, die für viele schwer zugänglich erscheint.