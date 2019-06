DDR-Design-Papst Rudolf Horn feiert 90. Geburtstag

Er galt als Design-Papst der DDR: Rudolf Horn. Ab 1980 war er der Direktor der Sektion Produkt- und Umweltgestaltung im Bereich des Wohn- und Gesellschaftsbaus. Das klingt behördenmäßig nüchtern und beschreibt den Jubilar nur unzureichend.

Horn, der "Mister IKEA" Ostdeutschlands

Horn war ein kreativer Kopf, dabei pragmatisch und funktional denkend. Das Bauhaus hatte ihn in seiner Ausbildung als Designer geprägt und beschäftigt – und die Möbel, die er dann entwarf, erinnerten durchaus an manche Bauhaus-Klassiker. Für die Hellerauer Werkstätten in Dresden entwickelte Horn etwa das variantenreiche Möbelsystem MDW. Es war zum Selbstzusammenbauen konzipiert und wurde von 1966 bis 1990 in der DDR in hohen Stückzahlen hergestellt, weshalb man den Jubilar heute auch als "Mister IKEA" Ostdeutschlands feiert.