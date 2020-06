Dazugehören: Von Damaskus nach Ergoldsbach

Zweimal im Monat packt Dalia Hejazi ihre Häkelsachen zusammen und geht ins Pfarrheim St. Wolfgang im niederbayerischen Ergoldsbach. Zwei Dutzend Frauen aus dem Ort treffen sich hier beim interkulturellen Handarbeitskreis, tauschen sich bei Kaffee und Kuchen über Maschenmuster und Lebenswege aus. Für Dalia Hejazi ist das ein Stück Normalität in einem Leben, in dem nichts mehr ist wie es einmal war.

Brutaler Bürgerkrieg

Dalia Hejazi, ihr Mann Omar und ihre zwei Kinder kommen aus Syrien. Seit 2011 herrscht in ihrem Heimatland ein brutaler Bürgerkrieg, der bereits Hunderttausende Opfer forderte und eine riesige Flüchtlingswelle auslöste. Ein friedliches und sicheres Leben war für die Familie nicht mehr möglich. 2015 flieht zunächst Omar nach Deutschland. Zwei Jahre später folgt Dalia mit den zwei Kindern. Der Anfang ist schwer, sie fühlt sich fremd und hat Angst, abgelehnt zu werden. Doch sie wird positiv überrascht. In Ergoldsbach finden sich wohlwollende und hilfsbereite Menschen, die sie unterstützen.

Beherzte Hilfe

Mit der Unterstützung eines deutschen Ehepaars findet der Software-Entwickler Omar Omar bald Arbeit in einem Unternehmen für medizinische Bildanalyse. Das erleichtert die Integration sehr, zumal auch sein Chef beherzt hilft, wenn es darum geht, der Familie die ersten Schritte im neuen Leben zu erleichtern. Sogar beim Streichen der Wohnung unterstützt er die syrische Familie.

Auch Dalia Hejazi versucht, beruflich Fuß zu fassen. In ihrem Beruf als Agraringenieurin findet sie keine Anstellung. Ausbildungswege, Sprache, Kultur, viele Regeln sind anders im neuen Land. Dalia musste sich umorientieren. Zur Zeit arbeitet sie auf freiwilliger Basis als Aushilfe in einem Kindergarten, außerdem hat sie einen Minijob in einer Bäckerei.

Offenheit auf beiden Seiten

Damit Integration gelingt, braucht es auf beiden Seiten Offenheit. Das wissen auch die Nachbarn. "Dazuzugehören ist für die Flüchtlingsfamilien schwer, auch mit der ganzen Geschichte, die sie mit sich tragen", sagt Nachbarin Bianca Hapfelmeier, "aber auch die Menschen hier haben eine Hemmschwelle, auf Flüchtlinge zuzugehen".

Gemeinsam mit einer weiteren Nachbarin trifft sie sich mit Familie Omar. Mit den beiden Kindern haben die Nachbarinnen oft Deutsch geübt. Nun sitzen sie zusammen im Garten, essen und trinken gemeinsam. Ein ganz anderes Umfeld als das, welches die Omars aus ihrem Leben in Damaskus kannten. In Deutschland dominiert das Grün, die Vegetation, die Feuchtigkeit. Die Familie zeigt Fotos aus Syrien: viel Stein, viel Ocker, und wegen des Bürgerkriegs Trümmer und Ruinen - eine andere Welt.

Neuanfang durch Neugier

Doch das ist Vergangenheit. Die Omars möchten zur deutschen Gesellschaft gehören, als Minderheit fühlt sie sich nicht. Sie ziehen sich nicht in ihre vier Wände zurück, sondern möchten sich integrieren und trotzdem ihre Heimat nicht verleugnen. Irgendwann möchten die Familie auch die deutsche Staatsangehörigkeit beantragen. Fürs erste suchen sie aber eine größere Bleibe. Die soll auch einen Garten haben.

