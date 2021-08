"Davidstern und Lederhose": Schau über jüdisches Leben in Bayern

8. November 1930. In Berlin feiert das Singspiel "Das Weiße Rössl" Uraufführung. Ein riesiges Spektakel, mehrere Hundert Schauspieler und Statisten stehen bei der Premiere auf der Bühne – in Dirndl, Tracht und Lederhosen, geschneidert von den damals für ihre Kreationen beliebten Juden Julius und Moritz Wallach.

Dindl und Lederhose, salonfähig gemacht von jüdischen Brüdern

1895 hatten die beiden Brüder ihre Heimat in Westfalen verlassen und kamen nach München. Die traditionelle, bäuerliche Kleidung inspirierte sie, sodass sie daraus eigene Trachtenmode kreierten – und Dirndl und Lederhose in ihrem 1900 eröffneten "Volkskunsthaus Wallach" salonfähig machten. Ihre Kreationen waren gefragt, die Brüder wurden Lieferanten des bayerischen Königshofs – bis zur NS-Zeit, in der sie ihre florierende Firma zwangsweise für einen Spottpreis verkaufen mussten. Nur in letzter Minute gelang ihnen die Flucht vor den Nationalsozialisten.

Die Geschichte der Brüder Wallach, ihr Erfolg und ihre Bedeutung gerade für die bayerische Kultur ist kein Einzelfall. Vor der NS-Zeit existierte ein vielfältiges jüdisches Leben in Bayern. Wirtschaftlich, kulturell und politisch prägten und gestalteten jüdische Mitbürger die Gesellschaft mit. Das will die Wanderausstellung "Davidstern und Lederhose" der Europäischen Janusz Korczak Akademie wechselweise in sieben Landkreisen zeigen.

Judentum in Symbiose mit bayerischer Kultur und Sprache

"Jüdisches Leben ist sehr vielfältig in Bayern, weil es ist eng verbunden in einer Symbiose mit Sprache, mit Kultur", sagt Eva Haller von der jüdischen Bildungseinrichtung mit Sitz in München.

Da ist zum Beispiel die Familie des Physikers Albert Einstein. Ende des 19. Jahrhunderts gründeten der Vater und der Onkel zusammen eine Elektrotechnische Fabrik und stellten elektrische Geräte her. Eine Pionierleistung, die die elektrische Beleuchtung des Oktoberfests oder die Lichtversorgung im Klinikum Rechts der Isar ermöglichte.

Oder der Kleinwarenhändler Levi Strauß aus Buttenheim bei Bamberg. Mitte des 19. Jahrhunderts wanderte er mit seiner Familie in die USA aus. Die funktionalen und robusten Jeans, die er dort entwarf, sind heute eine Weltmarke.

"Verbesserung der Welt, jeder nach seinem Können"

"Das sind so Beispiele von ganz einfachen, alltäglichen Menschen, die eine Idee hatten, die den Mut hatten", sagt Haller. Glück spiele dabei freilich auch immer eine Rolle, aber es seien Menschen mit Mut und Fantasie gewesen. "Und das ist auch etwas, was wir zeigen möchten, dass jeder etwas beitragen kann, jeder, und etwas besser machen kann. Das ist ja auch eine unserer Devisen, die Verbesserung der Welt, jeder nach seinem Können."

In diesem Jahr feiert Deutschland das Jubiläum 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Die Ausstellung der Europäische Janusz Korczak Akademie ist ein Beitrag zu diesem Festjahr. Sie erzählt nicht nur Geschichten aus der Zeit vor der Shoa, sondern schlägt den Bogen in die Gegenwart. Zu jüdischem Leben heute.

Juden in Bayern aus der ehemaligen Sowjetunion

Viele Jüdinnen und Juden, die heute in Bayern leben, stammen aus der ehemaligen Sowjetunion, so wie Mirjam Vynograd. Sie lebt seit mehr als 20 Jahren in Deutschland und hat die Ausstellung mit konzipiert: "In Sowjetunion-Zeiten waren alle Religionen verboten. Daher haben viele Juden den Anschluss zu ihrer Region verloren, einschließlich meiner Eltern."

Ihre Großmutter habe hingegen noch Jiddisch gesprochen, doch schon sie habe in ihrer Kindheit fast keine Kenntnisse mehr über das Judentum vermittelt bekommen. "Und dann habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren, zu lernen, und jetzt bin ich hier."

Mit jüdischen Lebensgeschichten dem Antisemitismus trotzen

Mit mehreren jüdischen Künstlern hat sie die Ausstellung konzipiert, darunter auch Georg Soanka-Pollak. Er stammt aus Rumänien, die Nationalsozialisten haben einen Großteil seiner Familie ermordet. Licht ist das große Thema für den Innenarchitekten. Der Innenarchitekt hat auch die Menora in der Synagoge am Jakobsplatz gestaltet, nun hat er auch für die aktuelle Ausstellung einen siebenarmigen Leuchter entworfen.

Nach der Shoa gehört das jüdische Leben wieder zu Bayern dazu, gestalten Jüdinnen und Juden die Gesellschaft mit. Das will die Ausstellung zeigen – und so dem Antisemitismus die Lebensgeschichten von Jüdinnen und Juden in Bayern entgegensetzen. Das nächste Mal ist die Ausstellung der Europäischen Janusz Korczak Akademie "Mit Davidstern und Lederhose" in Strullendorf bei Bamberg zu sehen, und zwar am 10. Oktober.