Hockney-Gemälde für 90 Millionen Dollar versteigert

Bei der Versteigerung eines Gemäldes des britischen Malers David Hockney ist ein neuer Rekord für das Werk eines lebenden Künstlers erzielt worden. "Portrait of an Artist (Pool with two figures)" wurde am Donnerstag in New York für rund 90 Millionen Dollar versteigert, wie das Auktionshaus Christie's mitteilte. Der bisherige Rekordpreis für ein Werk eines lebenden Künstlers wurde deutlich übertroffen: 2013 hatte die glänzende Skulptur "Balloon Dog (Orange)" von Jeff Koons – ebenfalls in New York – 58,4 Millionen Dollar gebracht.

"A Bigger Splash", frei übersetzt "Ein Riesenplatsch", aus der Tate Gallery in London war bisher das prominenteste Poolgemälde von David Hockney. In den 60er Jahren war der homosexuelle Maler von Großbritannien in die USA gezogen. Und er empfand die neue Umgebung, die Diskothek „Studio 54“ in New York, aber besonders das lockere Poolleben an der Westküste in Kalifornien, als große persönliche Befreiung.

Gemälde einer Trennung

Immer wieder malte er zwischen 1964 und 1975 junge Männer in Badehosen, mal schwimmend, mal sich am Beckenrand sonnend. „Portrait of an Artist“, immerhin zwei mal drei Meter groß, zeigt auch eine solche Szene, allerdings in einer besonderen, persönlichen Variante: Am Poolrand steht – in Jeans und rotem Jackett – Peter Schlesinger, bis zu diesem Zeitpunkt die große Liebe von David Hockney. Aber wer ist der untergetauchte Schwimmer in weißer Badehose? "Bei ihm könnte es sich um einen neuen Liebhaber Schlesingers handeln", sagte Christie`s Experte Alex Rotter.

Bei dem neuen Rekordbild handelt es sich also um ein Schicksalsbild, um das Gemälde einer Trennung. Dieser zusätzliche tiefenpsychologische Gehalt erhebt dieses Werk in seiner Bedeutung weit über die anderen Poolbilder. Und das erklärt jetzt seinen hohen Wert. "Wir können selten sagen: Das ist die Gelegenheit, das beste Gemälde eines Künstlers zu kaufen. Hier ist das so", sagte Ana Maria Celis vom Auktionshaus Christie`s.

