Cornelia Zetzsche: Diese Vera oder Eva, die Sie mehrfach anrief und Ihnen ihre Geschichte erzählte und Sie so anlockte, scheint eine kleine, willensstarke, sehr sture, unbeugsame, aber charismatische Frau gewesen zu sein?!

David Grossman: Genauso war sie, sehr klein, willensstark und durchsetzungsfähig und zäh. Hart war sie in ihrer politischen Weltanschauung, ihrem Kommunismus, später ihrem Sozialismus, und vor allem in ihrem Humanismus war sie fast fanatisch. Als Mensch war sie eine freundliche, empathische und weiche Frau, die immer an andere dachte, voller Liebe und Zuwendung. Ihre Enkelin Gili beschreibt sie im Buch als Rotkäppchen und Wolf in einer Haut. Und so war sie. Aber eigentlich ist für mich die Hauptfigur im Buch weniger Eva, vielleicht weil sie schon in der Welt war, und ich sie nicht erfinden musste, eher ihre Tochter Nina, die ich sehr wenig kannte, als ich mit dem Buch begann. Die Nina in meinem Roman verbannt sich selbst aus dem Leben und dem anderer Menschen. Sie wird immer einsamer, immer weniger lebendig, man fühlt, ihren brennenden Wunsch zu verschwinden.

Vera erlebt in jungen Jahren in Kroatien ihre große Liebe. Aber sie wird von Titos Geheimpolizei verhaftet. Nina, ihre Tochter, ist da erst sechs Jahre alt, und ahnt nicht, dass der Mann im Ledermantel ihre Mutter ins Lager verschleppt. Nina ist das verlassene Kind, traumatisiert für ein ganzes Leben, unfähig, Bindungen anzunehmen und zu lieben, obwohl sie von Rafael, Veras Stiefsohn geliebt wird. Warum dauert dieses Trauma ein Leben lang an, bis hin zur Selbstzerstörung und Selbsterniedrigung?

Gute Frage, warum hängen wir fest in unseren Traumata, unseren Wunden? Das ist natürlich die große Frage. Als Israeli frage ich mich das natürlich immer wieder. Wer sind wir ohne unser Trauma? An einem gewissen Punkt kann Gili, die auch von Nina, ihrer Mutter, verlassen wurde und nun wieder mit ihr zusammenkommt, Nina plötzlich nicht mehr so hassen wie zuvor, als die Mutter nicht da war. Und da fragt sie sich erschrocken: Wer bin ich ohne meinen Hass auf Nina? Man trifft hier in Israel Leute, die beziehen ihre ganze Energie aus ihrem Hass, ihrer Feindseligkeit, ihrer Kränkung. Aber vielleicht wäre es an einem bestimmten Punkt nützlich, auf unsere Geschichte zurückzuschauen und uns zu fragen, ob sie nicht vielleicht zu einem Gefängnis für uns wurde. Vielleicht haben wir uns weiterentwickelt seit dieser Verwundung aus Kindertagen, vielleicht können wir uns ändern, uns befreien. Vielleicht können wir neu auf den Text unseres Lebens schauen, vielleicht großzügiger unseren Eltern gegenüber sein und akzeptieren, dass auch sie eine Mutter und eine Großmutter hatten. Das betrifft Individuen, aber auch Nationen, ihre offizielle Geschichte und ihre Mythen, wie sie Feinde bekämpften, wie sie siegten, welche Werte sie verteidigten. An einem gewissen Punkt ist es wichtig, uns zu fragen, warum wir unsere Geschichte nicht anders erzählen und uns anders sehen, nicht mehr als Gefangene unserer Vergangenheit und unserer Geschichte.