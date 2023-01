David Graebers "Piraten": Der Freibeuter als Freidenker

Piraten sind Mythos, Legende, in einer Liga mit Zombies und Vampiren – aus der Popkultur schlicht nicht wegzudenken. Und nicht nur aus der Popkultur. Auch den politischen Raum hat das Piratenmotiv gekapert. Am sichtbarsten mit der Gründung der Piratenpartei vor mehr als 15 Jahren. Da verschmolz die Totenkopfflagge mit der erfolgreichsten Sozialfigur unserer Tage, dem Nerd, und stand fortan für: Avantgarde. Wo sie wehte, da blies der Wind der Erneuerung.

Steht der Pirat nicht für Willkürfreiheit?

Das ist allerdings auch schon wieder eine Weile her. Die prominentesten Matrosen sind von Bord gegangen. Und auch das Motiv des Piraten selbst hat gelitten. Steht der Freibeuter, der sich nimmt, was er will, nicht auch exemplarisch für eine Art Willkürfreiheit, das laute Ich, das weder Einschränkungen noch Voraussetzungen akzeptiert?

Diese Frage stellt sich spätestens beim Blick auf das Cover des Buches von David Graeber: "Piraten. Auf der Suche nach der wahren Freiheit" Der wilde Freibeuter wird bei ihm also zum vornehmen Freiheitsdeuter. "Man kann sich der Schlussfolgerung kaum entziehen", schreibt Graeber, "dass sich diese Geschichten halten, weil sie eine bestimmte Vorstellung von menschlicher Freiheit verkörpern, eine Vorstellung, die immer noch bedeutsam zu sein scheint."

Graebers letztes Projekt: Die Aufklärung umschreiben

Zum Zeitpunkt seines frühen Todes im Jahr 2020 war Graeber einer der schillerndsten Intellektuellen der Welt. Lehrte als Professor für Kulturanthropologie erst in Yale später in London, war Wortführer der Occupy Wall Street-Bewegung und auch sowas wie der Chefsprecher der anarchistischen Internationale. Wie kein anderer hat Graeber das Selbstverständnis befragt, in das die modernen westlich Gesellschaften eingekleistert sind. Ihm ging es um Beschreibungsalternativen. Kapitalismus, Schulden, das große, westliche Wir – nichts war vor ihm sicher.

In seinem letzten (ebenfalls schon posthum) erschienenen Buch "Anfänge" machte er sich zum Beispiel ganz frech daran, die Aufklärung umzuschreiben. Zeigte, dass in europäischen Salons des 18. Jahrhunderts viele Ideen kursierten, die eigentlich von den Indigenen aus der sogenannten "Neuen Welt" stammten. Und genau hier setzt auch sein Piratenbuch an. Die Denker der Aufklärung, schreibt Graeber, "machten (…) sehr deutlich, dass die Quellen ihres Gedankenguts außerhalb dessen liegen, was wir heute (…) als die westliche Tradition bezeichnen."

Libertalia: Viele Geschichten verschleiern die Geschichte

Und zu diesen Quellen zählten eben auch Piratengeschichten. Graebers Hypothese: Die Wurzeln der Aufklärung, der modernen Ideen von Freiheit und Demokratie, liegen nicht nur in Europa, sondern auch auf einer Insel an der Ostküste Afrikas: Madagaskar. Dort wo vor etwa dreihundert Jahren die Piratenrepublik Libertalia blühte, eine gesellschaftliche Utopie, in der Basisdemokratie herrschte und Rassismus und Sklaverei nur noch dunkle Erinnerungen waren. Im Wortsinn: Eine Insel der Seligen. Oder wie Graeber sagt: "Das erste politische Experiment der Aufklärung".

Problem nur: Es ist nicht so ganz klar, ob es dieses Libertalia überhaupt gab. Einer seiner wichtigsten Kronzeugen ist zum Beispiel Daniel Defoe, der sich ja nicht unbedingt als Historiker, sondern eher als Erfinder von Robinson Crusoe einen Namen gemacht hat. Über die Piratenrepublik kursierten seinerzeit viele Geschichten, was davon tatsächlich Geschichte ist, das ist ziemlich unklar. So gesteht Graeber selbst: "Aus unserer heutigen Perspektive ist es absolut unmöglich, diese Berichte zu entwirren und eine definitive Erzählung zu schaffen, die klarstellt, welche Geschichten der Wirklichkeit entsprachen und welche nicht."

Graebers Buch bleibt ein Essay, ein Versuch

Und trotzdem versucht er’s: Genau da will Graeber nämlich ran, an die wahre Geschichte Libertalias. Zeigen, dass es diese Republik wirklich gab, und zeigen, dass sie tatsächlich sowas war, wie ein Labor der Aufklärung, ein Raum, in dem alternative Formen des Zusammenlebens geprobt wurden. Für den Leser, die Leserin bedeutet das: Stark sein. 150 Seiten ausgefuchster Quellenkritik durchstehen. Das ist notwendig, schließlich hat sich noch nie jemand so mit Libertalia beschäftigt, wie Graeber es hier tut. Allerdings ist es auch eher Stoff für ein Fachbuch als ein Sachbuch. Die große Utopie verliert man im Kleinklein der Quellen und Argumente schon mal aus den Augen.

Graebers letztes Werk bleibt deutlich Essay, ein Versuch, eine Vorarbeit. Die eigentliche Frage, wie das, was sich da um 1700 auf Madagaskar abspielte, unsere moderne Vorstellung von Freiheit beeinflusst hat, worin die "wahre Freiheit" besteht, die der deutsche Buchtitel anteast – diese Frage wird gar nicht richtig berührt.

Für die Piraten begann die Freiheit nicht beim Ich

"Ich habe in diesem Buch nur aufzuzeigen versucht, dass wir bis zum heutigen Tag noch nicht einmal Fragen dieser Art gestellt haben", schreibt Graeber am Ende seines Buches fast entschuldigend, und sehr viel bescheidener als noch am Anfang. Mit anderen Worten: Hier gibt es noch viel Stoff zum weiterscheiben und -forschen.

Zumindest eine Sache wird aber schon bei Graeber deutlich. Mit Willkürfreiheit hatte das, was in Libertalia probiert wurde, nichts zu tun. Im Gegenteil: Die Madagassen setzten auf Diskussion, auf Gemeinschaft, hatten kapiert, dass Kooperation der Schlüssel ist, um Freiheit und Frieden zusammenzubinden. Den Blödsinn, dass Freiheit beim Ich beginnt, hätte der Piratenkönig Ratsimilaho sicher nicht unterschrieben.

"Piraten. Auf der Suche nach der wahren Freiheit" von David Graeber ist, in der Übersetzung von Werner Roller, bei Klett-Cotta erschienen.