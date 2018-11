David Crosbys Album "Here if you listen" ist ein "Stolperstein"

Vor kurzem in einer dieser amerikanischen Talkshows: Ein gut gelaunter, politisch vielseitig interessierter David Crosby, 77, gibt Auskunft über sein bewegtes Leben. "Ich weiß gar nicht, was ihr immer habt, ich bin doch gar kein großer Künstler", singt David Crosby auf seiner inzwischen neunten Veröffentlichung unter eigenem Namen: "Here If You Listen". "Immer wenn ich höre, ich sei eine Legende oder ein Vorbild für eine ganze Generation, dann sage ich, ich kann mir eine derartige Sichtweise nicht mehr leisten, denn dadurch verliere ich die Bodenhaftung, das ist nicht gesund. Ich habe ja schon einiges durchgemacht und ich möchte mein Leben nicht mehr damit verbringen, unglücklich zu sein, wütend oder genervt. Es gibt noch so vieles zu lernen. Ich möchte noch Astrophysik studieren, Kernphysik, Geschichte. Die Beschäftigung mit meinen Mitmenschen hat mich schon immer mehr interessiert, als persönlicher Ruhm."

Er sorgt dafür, dass die Welt zusammenhält

Ja, hier spricht tatsächlich einer wie ein „Buddah On A Hill“, voller Doppel- und Hintersinn in den Wortspielen, voller Lebenserfahrung und Liebe zu den Menschen. Ein Schlaflied für eines seiner Kinder: „Your Own Ride“ – dein eigener Weg, den du gehen musst, um ins Leben zu gehen, das wird schnell zu „You‘re Alright“ – du bist ok, so wie du bist. Er sei immer schon der Harmoniestifter gewesen, sagt David Crosby, die Mittelstimme, die dafür sorgt, dass diese weltberühmten Gesangsharmonien, die durch "Crosby, Stills, Nash and Young" in die Welt gekommen sind, alles zusammenhält.

Wie ein buddhistisches Rätsel

David Crosby ist ein Familienmensch, obgleich das während seiner bewegten Rock´n´Roll- und Drogenjahre vorderhand nicht den Anschein haben mochte. Die legendären „Byrds“, eine dieser stilbildenden Folkrock-Gruppen, schmissen ihn wegen seiner Drogenexzesse raus und Crosby, Stills, Nash & Young waren schnell für ihre Schlägereien auf der Bühne berüchtigt. Nun also „Here If You Listen“ – etwa: „hier kriegst du was zu hören, wenn du zuhörst“ oder „hör zu, wenn du das hier hörst“. Könnte ein buddhistisches Koan sein, eines dieser Wortspiele, das unlösbare Rätsel eines Zen-Meisters. Weshalb gerade elf Songs, davon zwei mit Jahreszahlen als Titel "1974" und "1967", wichtige Jahre für die Entwicklung der amerikanischen Folk-, Rock- und Popmusik, an der David Crosby einen maßgeblichen Anteil hat.

Politiker hält er für "dumm und schamlos"

Ja, eine Gloriole gibt’s für diese Gesangsharmonien, für diese Arrangements, für diese Musik. David Crosby arbeitet seit ein paar Jahren mit dem Bassisten, Komponisten und Arrangeur Michael League zusammen und dessen Musiker-Kooperative „Snarky Puppy“. Da ist ein ganz feines Gespür für die Magie dieser Musik im Spiel, für die Zeit der Auf- und Umbrüche 1967 oder 1974, und eben auch die ganz subtile Mahnung, im Hier und Jetzt darauf zu achten, dass nichts verrutscht. David Crosby ist ein engagierter politischer Zeitgenosse und macht nach wie vor keinen Hehl daraus: "Ja, ich bin politisch in dem Sinne, dass ich die ganzen Prozesse in unserer Gesellschaft aufmerksam beobachte, woraus auch Songs entstehen können. Ich sympathisiere gewiss nicht mit den Demokraten, aber auf gar keinen Fall mit den Republikanern. Ich bin in einer ganz eigensinnigen Weise konservativ, aber auch progressiv in anderen Dingen. Von Politikern halte ich grundsätzlich gar nichts: Sie sind verlogen, kurzsichtig, selbstsüchtig 'dumm und schamlos'."

Ein notwendiger Stolperstein

Das war auch vor fünfzig Jahren schon so, als Joni Mitchell, mit der David Crosby einige Zeit liiert gewesen ist, dieses Lied geschrieben hat. Wenigstens drei von elf Titeln nehmen also direkt Bezug auf die Vergangenheit und fast scheint es, als wolle David Crosby damit einen großen Bogen schlagen zu jener Zeit, als diese Musik entstehen musste und damit das Lebensgefühl einer ganzen Generation begründen konnte. „Here If You Listen“ ist damit ein, wenn man so will, notwendiger Stolperstein, um die Musik , die viele von uns geprägt hat, nicht aus den Augen zu verlieren. Danke dafür, David Crosby!