David Cronenberg verkauft seine Nierensteine als "Kunst"

"Die Kunst hat immer das letzte Wort", so David Cronenberg in einer Stellungnahme, die der Onlinedienst "TheFilmstage" verbreitet. Offenbar soll die Kunst auch in eher medizinischen Angelegenheiten mitreden. Jedenfalls ist der Äußerung zu entnehmen, der prominente Filmemacher werde am 29. März auf dem Auktionsportal "SuperRare" Abbildungen seiner Nierensteine versteigern lassen. Einmal mehr geht es natürlich um NFTs, also fälschungssichere elektronische Urkunden, die den Eigentümern das ideelle Recht an der jeweiligen Kunst verbriefen, ohne dass sie deshalb die Objekte selbst ihr Eigen nennen dürfen. Tatsächlich sehen die abgebildeten Nierensteine überraschend dekorativ aus, farblich mal an eine Walnuss erinnernd, mal an Krokant-Kugeln, Kokos-Konfekt oder Vogeleier.

Schönheitswettbewerb der "Innerlichkeit"

Bei SuperRare findet sich derzeit allerdings noch keine Ankündigung der Auktion. Dort hatte Cronenberg vor sechs Monaten einen einminütigen Kurzfilm über seinen eigenen Tod als NFT versteigern lassen. Er wurde bereits von rund 22.000 Kunstfans angeklickt. Was seine Nierensteine betrifft, verweist Cronenberg, ausgewiesener Experte für Science-Fiction und Horror, darauf, dass er sie über einen Zeitraum von zwei Jahren "gesammelt" habe.

"Ich nenne sie eine Sammlung meiner 'inneren Schönheit' und zitiere damit einen der Zwillings-Ärzte aus meinem Film 'Die Unzertrennlichen', wo er bedauert, dass es keine Schönheitswettbewerbe für das Innere des Menschen gibt", so der Regisseur. Mit der Auktion "nominiere" er hiermit seine in den Entwässerungs-Organen entstandenen Körperkristalle.

Werbung für neuen Film

Die Steine seien "leuchtende Beispiele" seiner Körperfunktionen und könnten intimer nicht sein: "Ich glaube, jeder einzelne ist Sinnbild einer einzigartigen Ästhetik der Struktur, Farbe und der organischen Substanz, die das Geheimnis meines Wesenskerns, meine Realität, meinen inneren und äußeren Körper ausmacht."

Nicht von ungefähr verstehe er die Auktion auch als Werbung für seinen neuen Film "Crime of the Future", wo Viggo Mortensen die Hauptrolle spielt. Er stellt den "Performance-Künstler" Saul Tenser dar, der sich vor Publikum den Bauchraum öffnen lässt, wobei "merkwürdige neue Organe mit ungewisser Funktion" herausgenommen und ausgestellt werden. Es geht um die Zukunftsvision einer "beschleunigten Evolution". Co-Stars sind Léa Seydoux und Kristen Stewart.