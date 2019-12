David Byrne feiert auf seinem neuen Sampler den Gospel

Schon merkwürdig, wenn David Byrne gefragt wird, was er denn zur Zeit höre, nennt der in Schottland geborene Songschreiber meistens Gospel-Interpreten. Für die BBC wählte David Byrne beispielsweise einen Gospel-Song aus, der von einem legendären House-DJ remixed worden ist. Auf "The Time For Peace Is Now", seinem neuen Sampler, finden sich aber keine derartigen stylishen Pop-Trouvaillen, sondern down-to-earth-Songs. Sie wurden in den 70-er Jahren aufgenommen und auf Singles veröffentlicht. Verblüffend ist, wie spannend, frisch und zeitlos diese Lieder klingen. Die Arrangements, meist nur auf das Allernötigste runtergebrochen, reflektieren zum Einen eine Haltung, wie sie auch die Talking Heads an den Tag legten. Ihre frühen New-Wave-Alben klangen wie skelettiert, ihre Lieder klangen wie Skizzen. Die auf’s wesentliche beschränkte Instrumentierung erinnert zum Anderen an die sparsame Sound-Ästhetik, die im Hiphop der 80-er Jahre verbindlich wurde und zu Beginn des neuen Jahrtausends dann im Songschreiber-Genre.

Der Glaube an tiefe Dinge

Nichts soll ablenken von der Message, von der Botschaft, so man denn etwas zu sagen hat. Den nackten Song in den Vordergrund stellen, ein bisschen Bass und Schlagzeug als Fundament. Nur hin und wieder ein paar Töne, die die Akkorde andeuten. Darüber Stimmen, die mit viel Soul den Glauben an einfache, aber tiefe Dinge feiern. "Gib nicht auf", "Es ist hart in dieser alten Welt" und: "Wir sind bedürftig" heißen einige Titel oder: "Ich will dein Freund sein".