Putins Propaganda: Kreml-Vordenker spricht von "Volkskrieg"

Der "Volkskrieg" ist eigentlich eine Erfindung der französischen Revolution: Damals marschierten erstmals Bürger und Berufssoldaten Seite an Seite zur Front, der Nationalkonvent beschloss die "Massenmobilisierung", die damals noch "Aushebung" hieß. Und erstmals wurde erwartet, dass die Truppe die ideologischen Ziele teilte, für die sie kämpfte: Das Revolutionsheer war geboren, und vom Start weg militärisch sehr erfolgreich.

In Deutschland begann diese Tradition in den "Befreiungskriegen" zwischen 1812 und 1815, als vor allem "vaterländische" Studenten zu den Waffen eilten, um Napoleon zu besiegen. Seitdem forcierten die Mächtigen die Militarisierung der Gesellschaft, gipfelnd im "Totalen Krieg" in der Ära des Nationalsozialismus.

"Nötig, dass es ein Volkskrieg wird"

Offenbar will sich der Kreml, der bisher auf seine Berufsarmee setzte, angesichts der militärischen Debakel daran ein Beispiel nehmen. Denn der stellvertretende Chef von Putins Präsidialkanzlei, der einflussreiche Vordenker Sergej Kirijenko (60), sagte laut TASS jetzt vor russischen Klassenlehrern: "Russland hat noch immer jeden Krieg gewonnen, wenn dieser Krieg zu einem Volkskrieg geworden war. So war es schon immer. Wir werden diesen Krieg definitiv gewinnen: sowohl den 'heißen', als auch den wirtschaftlichen und den sehr psychologischen, informativen Krieg, der gegen uns geführt wird. Aber gerade dafür ist es nötig, dass es ein Volkskrieg wird, damit jeder seine Beteiligung spürt."

Jeder solle "die Möglichkeit haben, zu unserem gemeinsamen Sieg beizutragen", so Kirijenko. Ihm zufolge kann der individuelle Beitrag unterschiedlich sein: "Jeder beteiligt sich mit dem, was er kann. Jemand schreibt einen Brief an einen Kämpfer, jemand arbeitet in Produktionsstätten, die die notwendige Ausrüstung bereitstellen. Die Erfüllung der wichtigsten Aufgabe wegen all dieser Konfrontation, der wichtigste Kampf jedoch ist der Kampf um die Zukunft, will sagen für die Jugend. Das Wichtigste in diesem Kampf seid ihr."

Feuerholz hacken und Kinder aufpassen

Kirijenko lobte die "Freiwilligenbewegung", die den Familien von Mobilisierten helfen will: "Diese Hilfe und Unterstützung kann unterschiedlich sein: Der eine kommt, um Feuerholz zu hacken, ein anderer geht mit dem Hund spazieren, wieder ein anderer pflegt eine kranke Person oder bleibt bei den Kindern, während Mama zur Arbeit geht."

Auch ein "nettes Wort" und Geburtstagsglückwünsche seien wichtig. Kirijenko zeigte sich begeistert, dass angeblich mehr als 80 Prozent der Eltern das morgendliche Singen der Nationalhymne und das Hissen der Flagge in den Schulen unterstützten. Beim Angriff auf die Ukraine gehe um nichts weniger, als die "Auslöschung des russischen Staates" durch die NATO zu verhindern.

Schul-Bunker werden saniert

Dazu passt, dass derzeit nach Medienberichten die "vernachlässigten" Bunker in Moskaus Schulen einer Inspektion und Renovierung unterzogen werden: "Natürlich hat uns niemand einen schriftlichen Auftrag gezeigt, aber sie haben mündlich mitgeteilt, dass die Anweisung bestehe, den Luftschutzbunker in einen funktionsfähigen Zustand zu bringen. Derzeit kümmern wir uns in vier Schulen im Zentrum von Moskau (Presnja und Kutusowski sowie im Bezirk Dobrininskaya/ Oktiabrskaja) um die Kanalisation und installieren die Stromversorgung", so ein Gewährsmann in einem Telegramm-Kanal, wo auch ein Foto des aktuellen Zustands des Schutzraums zu sehen ist.

"An Stalin reicht er nicht heran"

Die kremlnahe russische Kino- und TV-Schauspielerin Maria Schuktschina konnte sich in einer ersten Reaktion nicht mit Kirijenkos martialischem Auftritt anfreunden. An Stalins berühmten Radio-Aufruf vom 3. Juli 1941 reiche er jedenfalls nicht heran: "Ist die Präsidialverwaltung so volksfern, dass sie nicht einmal versteht, dass das Volk schon lange BEREIT ist?" Wenn der Kreml einen "wirklichen Volkskrieg" wolle, müsse er auch, wie die Behörden im Zweiten Weltkrieg, dafür die "volle Verantwortung" übernehmen und die Ideologie von "neoliberal" zu "volksnah" ändern.

Rechtsextreme wie der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow fordern seit langem, dass der Kreml die Bevölkerung viel mehr als bisher an den Kriegslasten beteiligt: "Solange du deine Komfortzone erweiterst, bist du bis ins Mark ein Patriot. Aber wenn der Staat Deine Unterstützung braucht und Du eine Vorladung erhältst, wer bist Du dann?" fragte Kadyrow auf seinem Telegram-Kanal. Viele seien dem Staat "nicht dankbar" und keine "volkstreuen Verteidiger", sondern "gewöhnliche Feiglinge" und "hasenfüßige Seelen".

Unterdessen kommen die Propagandisten auf ständig neue Ideen, dem Patriotismus nachzuhelfen: Väter, die keine Alimente zahlten, sollten doch umgehend an die Front kommandiert werden, hieß es jetzt auf dem Telegram-Kanal von Margarita Simonjan, der Chefredakteurin des Fernsehsenders RT.

"Was ist die Aufgabe der Heimatfront?"

Schon klagen russische Medien darüber, dass es um die Körperertüchtigung im Land schlecht bestellt ist, weil viel zu viele potentielle Wehrpflichtige "krank, schwach und unvorbereitet" seien. In der Sowjetunion dagegen seien die Menschen sehr viel "fitter" gewesen. Der Krieg sei längst von einer Angelegenheit der Armee zur einer "innenpolitischen" Aufgabe geworden, urteilen Politologen und rechnen mit weiteren Mobilisierungswellen und einer Kriegswirtschaft mit erheblichen Wohlstandsverlusten: "Was ist die Aufgabe der Heimatfront? Die Aufgabe der Heimatfront ist es, die Front mit allem Notwendigen zu versorgen. Und jetzt sind die Vorräte dafür schon ziemlich aufgebraucht."

Offen spekulierte die "Nesawissimaja Gaseta" darüber, dass Putin schon jetzt de facto mit den Mitteln des Kriegsrechts regiert, ohne die Dinge freilich juristisch beim Namen zu nennen. Mit weiteren Beschränkungen der Eigentums- und Freiheitsrechte sei zu rechnen. Die Zensur geht immer drakonischer gegen unliebsame Künstler vor, die schwarze Liste von Betroffenen, die Auftrittsverbot haben, wird stetig länger. Wissenschaftler, die gegen die Mobilisierung eintreten, müssen sich wegen "sittenwidrigen Verhaltens" verantworten und werden entlassen. "Ich bin nicht sicher, ob ich in Russland bleiben werde. Nach dem 24. Februar starb die russische Wissenschaft", sagte der St. Petersburger Uni-Dozent Denis Skopin.

Neujahrsfeiern abgesagt

Mit der zunehmenden Ausrichtung der Gesamtgesellschaft auf den Krieg kündigte Putin nach Meinung von Beobachtern den unausgesprochenen Gesellschaftsvertrag auf, dem zufolge er freie Hand in der Politik hatte, solange er der lethargischen Bevölkerungsmehrheit ein auskömmliches Leben garantierte. Dieses informelle Übereinkommen wird immer brüchiger, nicht zuletzt durch Evakuierungen, wie aktuell in der Region Cherson, wo die russische Front nach Einschätzung des Institute for the Study of War kurz vor dem Zusammenbruch steht.

Was das alles für die Stimmungslage bedeutet, ist noch nicht abzusehen. Neujahrsfeiern jedenfalls haben etliche russische Städte bereits abgesagt, damit sie das Geld in die Ausrüstung von Mobilisierten investieren können. Die nämlich müssen sich schusssichere Westen, Stiefel und Helme nach russischen Medienberichten häufig selbst besorgen.