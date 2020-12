Das waren unsere heißgeliebtesten Ausstellungen 2020 in Bayern

Thierry Mugler: "Couturissime"

Die Ausstellung "Couturissime" in der Hypo-Kunsthalle entführt in die Mode- und Musikwelt vor allem der 80er und 90er-Jahre. Vom hautfarbenen Leder-Body mit jeder Menge Piercing-Ringen und -stacheln daran über die Fembot-Modelle ganz aus Metall, in denen Frauen wie Roboter erscheinen. Und dann wieder: ein Quallenkleid in Pastell verwischt die Grenzen zwischen Wasser und Luft.

Ganz klar: Thierry Mugler macht nicht nur Mode, er macht Modetheater. Und er hat uns mit seiner Ausstellung gezeigt: Die Mode ist vielleicht die letzte Bastion unserer Freiheit.

Hypo-Kunsthalle bis zum 28.2.2021

Ein Tipp von Julie Metzdorf