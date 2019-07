Das war's: Resi-Intendant Martin Kušej wechselt nach Wien

In der Tat, als Martin Kušej 2011 am Münchner Residenztheater antrat, war er zwar längst ein gestandener Regisseur, als Intendant aber noch Novize. Und als solcher musste er lernen, dass Wunsch und Wirklichkeit oft deutlich auseinanderklaffen. "Das ist doch gut, wenn wir mit Misserfolgen anfangen, dann können wir nachher zu den Erfolgen kommen. Die ersten Jahre waren schon sehr zäh und – das sage ich sehr liebevoll – die Sturheit des bayerischen Publikums habe ich ein bisschen unterschätzt. Ich hab‘ gedacht, die werden gleich euphorischer sein. Wir haben am Anfang einen ambitionierten Spielplan gehabt. Ich war total davon überzeugt, dass das wunderbar funktionieren wird, denn ich fand das tolle Stücke. Aber plötzlich habe ich gemerkt, da kommen nur noch halb so viele Leute."

Der Schatten von Vorgänger Dieter Dorn war lang

Als zentnerschwere Hypothek erwies sich die Popularität von Kušejs Vorgänger Dieter Dorn, der den Münchner Publikumsgeschmack über zweieinhalb Jahrzehnte geprägt hatte, unter anderem mit seinen Shakespeare-Inszenierungen. In Kušejs erste Spielzeit gab es einen betont ungefälligen, leider total vergeigten "Sommernachtstraum" in der Regie von Michael Thalheimer oder Dennis Kellys missglückte "König-Lear"-Überschreibung "Die Götter weinen". Das kam beim Publikum gar nicht gut an. Andererseits holte Kušej Frank Castorf nach gut 20 Jahren Abwesenheit als Gastregisseur zurück nach München. Der brachte dem Residenztheater zwei Einladungen zum renommierten Berliner Theatertreffen ein – unter anderem 2015 mit einer von den Bert-Brecht-Erben bekämpfte "Baal"-Inszenierungen.