"Das war knapp!" – Bayreuther Kurzfilmfest "kontrast" startet

Am Donnerstagabend beginnt in Bayreuth das Kurzfilmfest "kontrast". Es findet im internationalen Jugendkulturzentrum statt und dauert bis zum 22. Mai. Laut dem Veranstalter nimmt die Zahl der Filmeinsendungen und auch deren Niveau von Jahr zu Jahr zu.

Filmeinsendungen auch aus Mozambique und Südkorea

750 Einsendungen aus insgesamt 60 Ländern hat das Kontrast-Team für das Filmfest 2022 erhalten. Die Filme kommen in diesem Jahr unter anderem aus Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Iran, Mozambique, Norwegen, Südkorea, Ungarn und den USA.

Die Besten werden prämiert

Am Ende werden die besten Filme unter anderem mit einem Publikumspreis, einem Jurypreis und einem Kinderfilmpreis ausgezeichnet. Per "Applausometer” wählen die jungen Zuschauer des Kinderfilmblocks ihren Favoriten. Es werden Preisgelder in Höhe von insgesamt 900 Euro vergeben. Das Filmfest findet seit dem Jahr 2000 statt und ist ein Festival für Filmemacher und Filminteressierte.