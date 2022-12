Das war das Kinojahr 2022

Das Kinojahr 2022 geht mit Pandoras Neuauflage zu Ende. Am 14. Dezember ging James Camerons "Avatar: The Way of Water" an den Start – mit geschätzten Produktionskosten von 400 Millionen Dollar. Und das Hollywood Studio Dreamworks schickt zu Weihnachten seinen "Gestiefelten Kater 2" ins Rennen um den Familienzuspruch im Kino. Statt Antonio Banderas schnurrt der gestiefelte Held in der deutschen Fassung mit der Stimme von Benno Führmann.

Diese Filme lockten das Publikum ins Kino

An den deutschen Kinokassen hat sich Anfang Dezember die neue deutsche Verfilmung des "Räuber Hotzenplotz" von Otfried Preußler mit Burgtheaterstar Nicholas Ofczarek als Räuber gleich gut behauptet – der Film stieg auf Platz 1 der deutschen Kinocharts ein. Aber Chartstürmer gab es für die von der Coronapandemie gebeutelte Kinobranche in diesem Jahr zum Glück gleich drei: die "Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" mit über 4 Millionen Besucher, Tom Cruises "Top Gun Maverick", der über 3,5 Millionen Zuschauer verbuchen konnte und "Black Panther 2 – Wakanda Forever" mit immerhin noch 1,2 Millionen.

Als Überraschung erwies sich an den deutschen Kinokassen der große, lang andauernde Erfolg von "Die Schule der Magischen Tiere 2", den über 2 Millionen Besucher sehen wollten. Die zweite große Überraschung aus Deutschland – neben dem stetigen bayerischen Homerunner "Guglhupfgeschwader" aus der Buchserie von Rita Falk – kam von Fatih Akin: Seine Adaption des Lebens des Rappers Xatar, betitelt "Rheingold", wurde für Akin zu seinem bisher kommerziell erfolgreichsten Film. Bis zum Jahresende wird er voraussichtlich die Millionenbesuchergrenze knacken.

Diese Filme überzeugten im Arthouse-Segment

Im Arthaus Segment dagegen erweist Ruben Östlunds Cannes-Gewinner "The Triangle of Sadness" als echter "Steher" mit konstantem Publikumsinteresse. Gerade gewann die Satire im isländischen Reykjavik auch den Europäischen Filmpreis als bester Film. Bei den Filmfestspielen in Cannes im Mai hatte auch ein mit Spannung erwarteten Musikfilm Premiere: "Elvis" - von Baz Luhrmann mit Austin Butler und Tom Hanks. Ein bildgewaltiger Streifen, der es aber mit der Kritik nicht so hat.

Den mit einem Oscar als Bester internationaler Film ausgezeichneten Film "Drive my Car" des japanischen Regisseurs Ryusuke Hamaguchi sollte man auf jeden Fall nachholen – zu sehen ist er bei Google Play und Apple TV. Dort kann man auch den Oscargewinner "Coda" – eine Tragikomödie über ein hörendes Mädchen in einer gehörlosen Familie – sichten, der in Los Angeles im Frühjahr als bester Film ausgezeichnet wurde.

Von wegen nur Kino: Auch Netflix und Co. boten Highlights

Ein filmisches Highlight war 2022 sicher "Corsage" von Marie Kreutzer. Das clevere Historiendrama über die österreichische Kaiserin Sisi eröffnete im Juni das Filmfest München und zieht nun für Österreich als Kandidat ins Oscarrennen 2023. Streamen kann man den tollen Film u.a. auf Amazon Prime. Und: Für Deutschland wurde im kommenden Jahr die Netflix-Produktion "Im Westen nichts Neues" von Edward Berger als Oscareinreichung ausgewählt.

Netflix bedient sich übrigens immer mehr einen Doppelstrategie: Zuerst ist ein Film im Kino programmiert, aber kurz darauf schon als Stream verfügbar. Einen ähnlichen Weg geht nun auch der versierte europäische Arthouse-Anbieter MUBI. So ist etwa das in Cannes gezeigte und dort vielbeachtete Spielfilmdebüt "Aftersun" von Charlotte Wells, eine berührende Coming-of-Age-Geschichte wie auch ein kluges Familienporträt, ab dieser Woche in ausgewählten Kinos zu sehen und anschließend beim Streamingportal verfügbar.

Ebenfalls bei MUBI kann man Luca Guadagninos Beitrag zu den diesjährigen Filmfestspielen in Venedig ansehen: "Bones and All" – das romantische Horrordrama, über ein jugendliches Kannibalen-Pärchen und ihre Reise durch die USA ist zugleich verstörend, fordernd und melancholisch. Sicherlich eines der Filmerlebnisse 2022!