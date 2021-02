"Das Verbrechen war ich": Tochter nennt Amos Oz einen Sadisten

Das ist wohl ein literarischer Vatermord, wie er brutaler kaum sein könnte. In ihrem am vergangenen Sonntag in Israel erschienenen Buch "Something Disguised as Love" (Etwas in der Verkleidung der Liebe), rechnet Galia Oz mit dem ehemaligen Familienoberhaupt ziemlich rücksichtslos ab. Sie beschreibt ihren Vater als Gewalttäter aus Leidenschaft. Er habe sie seit der Kindheit "geschlagen, beleidigt und gedemütigt", wie in der israelischen Tageszeitung "Haaretz" zu lesen ist. Beim Ausdenken von Erniedrigungen sei er "kreativ" gewesen: "Er zerrte mich aus dem Haus und warf mich raus. Er hat mir Schimpfworte hinterher gerufen. Es war weder ein vorübergehender Kontrollverlust noch ein Klaps hier oder da. Das Verbrechen, das ich aus seiner Sicht begangen hatte, war ich selbst, also war die Bestrafung endlos. Ihm war es wichtig, dass ich an ihm zerbrach."

"Komme nicht drüber weg, aber ich schreibe"

Ihr Elternhaus sei für Sozialarbeiter "unerreichbar wie das Weltall" gewesen, so Galia Oz, die sich als Filmemacherin und Kinderbuchautorin einen Namen machte. Solche Heimstätten hinterließen keine Spuren im Netz, seien völlig unberührt von MeToo-Bewegungen und bewahrten "ihre Geheimnisse wie kriminelle Clans". Um das Buch schreiben zu können, so die Tochter von Oz, habe sie ihre Gewalterfahrungen und das Schweigen überwinden müssen: "Ich komme natürlich nicht wirklich darüber hinweg, aber ich schreibe." In dem Buch gehe es somit um sie selbst, aber sie sei darin "nicht die Einzige". Die Belästigungen und die Zudringlichkeiten hätten angehalten bis zum Todestag von Amos Oz, der am 28. Dezember 2018 starb und bis dahin Jahr für Jahr zu den Favoriten für den Literatur-Nobelpreis gerechnet wurde. Galia Oz hatte schon lange die Beziehungen zum Vater abgebrochen, über die Ursachen gab es jedoch bisher wenig Aufschluss.