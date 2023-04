Das trendige Anhängsel: CoreCore bei TikTok

Eine junge Frau, die sich vor Lachen den Mund zuhält. Ein junger Mann, erschöpft auf einem Bett. Ein frisch dampfender Kuchen. Ein Tanz in einem Schlafzimmer. Ein Verkehrsunfall.

So sieht ein TikTok-Video im Genre "CoreCore" aus — also "Core", das englische Wort "Kern" doppelt. Scheinbar wahllos ausgewählte kurze Clips aus dem Internet, verpixelt, kontextlos, zusammengeschnitten zu einem neuen Video mit sphärischer Musik im Hintergrund. Schon seit ein paar Jahren wird bei jungen Leuten auf Social Media gerne alles zu einem Core gemacht. Sich pink und puppenhaft anzuziehen ist BarbieCore, sich in eine Hütte im Wald zurückzuziehen, um da zu häkeln, ist CottageCore, und das was früher einfach nach Goths ausgesehen hätte, heißt heute GothCore.

Und ja, es ist okay, wenn man da nicht mehr mitkommt. Es ist sogar wahrscheinlich ganz gesund. In der Welt junger Menschen herrschen TikTok und Empfehlungsalgorithmen, es gibt immer mehr Content, immer mehr Trends und nirgendwo eine Aussicht auf Ruhe. Im Gegenteil: Es droht gerade alles nur noch viel lauter zu werden. Unendliche Inhalte, immer und die ganze Zeit.

Immer mehr & noch mehr

In dieser Welt, mit diesen Aussichten, ist CoreCore entstanden. Ein ironischer Name für ein ironisches Video-Genre, das immer mehr junge Menschen anspricht. CoreCore ist der Trend der Trends. Es ist Kunst über das & im Internet, und damit alles & nichts. Frenetische Video-Collagen, aller Content auf einmal, so laut aufgedreht, dass nichts übrig bleibt als ein Rauschen.

Ein Journalist des Magazins Mashable nannte CoreCore "die prägende Kunstform der Generation Z". Ohne ihn wäre CoreCore vielleicht kaum vorstellbar: Andrew Tate — frauenfeindlicher Influencer und Maskottchen dafür, was alles falsch läuft im Internet. Seine originalen Kanäle sind mittlerweile alle gesperrt, doch seine Thesen sind überall, nicht zuletzt bei den kleineren Accounts mitzubekommen, die genau so klingen wollen wie eben Andrew Tate. Denn auch das ist ein immer wichtigerer Teil von Social Media: Männer, die über Frauen reden, und auch Frauen, die über Männer reden. Kaum etwas geht so leicht auf TikTok viral wie ein Mann, der sagt, dass er nur eine Jungfrau daten würde, oder eine Frau, die sagt, dass ihr Partner auf jeden Fall sechststellig verdienen muss.

Was ist ein No-Go bei Jungs?

Kinder und Jugendliche verbringen immer mehr Zeit im Internet - und damit auch immer mehr Zeit in Algorithmen, die solche Videos immer & immer wieder pushen. Ein 16-Jähriger, der heute auf der Suche nach Orientierung ist, der sich nutzlos und wertlos fühlt, der bekommt sehr leicht einen Content-Cocktail voller Videos, die ihm sagen, dass dieses Gefühl, was er hat, irgendwie stimmt.

Natürlich ist TikTok nicht die Wirklichkeit. Kontextlose Ausschnitte, die von einem auf Interaktion optimierten Algorithmus herausgekramt wurden, stellen nicht die Welt dar, wie sie ist. Und die Menschen, die uns in den Feeds die ganze Zeit ins Ohr brüllen, sind nicht wirklich da. Sie befinden sich in einer eigenartigen digitalen Zwischenwelt, für die das menschliche Gehirn vielleicht einfach nicht gemacht ist.

Das Geisterdorf des Internets

Vor über zwanzig Jahren, als das Internet die Wohnzimmer der Welt eroberte, war gerne die Rede vom globalen Dorf. Heute hat sich das bewahrheitet. Die ganze Welt fühlt sich manchmal so klein und eng an wie ein Dorf. Was wir erst jetzt wissen: Sie fühlt sich an wie ein Dorf voller Geister! CoreCore-Videos sind eine Kapitulation vor den Geistern der sozialen Medien, sie erzeugen Gefühle nicht durch ihren Inhalt selbst, sondern durch die Überzeichnung von dem, was junge Menschen besser wissen als alle anderen. Eben auch, dass das Internet ihnen manchmal nicht gut tut, aber niemand einen Weg heraus kennt aus diesem Dilemma.