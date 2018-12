Das "Supercandy House" ist das erste Pop-Up-Museum Deutschlands

In Köln wurde eine leerstehende Druckerei pink angestrichen und eingerichtet. Hier findet sich nun das "Supercandy House". Es ist das erste "Pop-Up-Museum" in Deutschland. Eigentlich nur bis Ende des Jahres geplant, ist das Haus nun in die Verlängerung gegangen und kann bis Ende Februar "besichtigt“ werden. Aber Achtung: das "Supercandy House" ist weder ein Museum, noch ist darin Kunst ausgestellt.

Eine Badewanne mit Löwenfüßen, gefüllt mit kleinen rosa Gummibällen und aufgestellt vor einer Wand mit Flamingo-Tapete. Nur wenige Meter entfernt: Zwei Reihen pink gefärbter Flugzeugsitze inklusive der typisch ovalen Airbus-Fenster. Oder auch: Ein ganz in schwarz-weiß gehaltener Raum, mit einem aufblasbaren Sessel in Lakritzschnecken-Optik. Zwanzig solcher begehbaren Installationen bietet das "Supercandy-House“ in Köln-Ehrenfeld, vornehmlich in Farben und Mustern, die in der Natur nicht vorkommen. Wer in dieses Museum geht, will vor allem eines: bunte Fotos.

Selbstinszenierung in Bonbon-Farben

Die Besucherinnen wollen sich dort selbst inszenieren, sagt Geschäftsführer Frank Karch. Sie kämen typischerweise mit ein paar Freundinnen und machten dann Fotos in den verschiedenen Installationen. Frank Karch ist Experte für Jugendkultur, er hat die Idee der Pop-Up-Museen in Amerika kennengelernt. Dort lockte bereits ein "Museum of Wonders", ein "Museum of Feelings" oder auch ein "Museum of Icecream". Junge Menschen stehen Schlange vor diesen Häusern und zahlen bis zu 40 Dollar für 2 Stunden Aufenthalt. Doch der Name "Museum" irritiert. Ehrlicher ist da die Bezeichnung "Dream Machine" oder auch gleich das "Museum of Selfies" in L.A. Denn die Häuser sind keine Museen, sie zeigen weder Kunstwerke noch irgendwelche anderen schützenswerte Kulturgüter. Es sind stattdessen interaktive Orte und die Kunst, die hier erzeugt wird, ist die Kunst der Selbstinszenierung. Ziel dieses "Museumsbesuchs" ist ein Foto für den Social Media Account auf Facebook oder Instagram. Das "Supercandy House" wird dabei zum Werkzeug.

Das sei ein Zeitphänomen, sagt Frank Karch. Ob das wirklich Kunst war, könne man erst in ein paar Jahrzehnten sagen: Die Kunst findet in der Inszenierung statt. Andy Warhol und die Pop-Art seien anfangs auch hinterfragt worden. Oder die DJ-Kultur: Da habe es auch die Meinung, das sei doch keine Kunst, einfach nur Musik abzuspielen, da stehe ja gar keine richtige Band auf der Bühne. Trotzdem seien Festivals mit elektronischer Musik eine Realität, sie seien mittlerweile größer als Rock-Festivals, so Krach weiter. Und auch der Trend zur Selbstinszenierung werde nicht kleiner – jedenfalls momentan noch nicht.

Netz goes Reality

Das interessante an Supercandy und Co ist, dass hier ein virtuelles Phänomen in die reale Welt hinaus wächst. Es wurde ein Ort geschaffen, den es ohne das Netz gar nicht gäbe. Völlig neu ist das Fotografieren in einer Kulissenwelt nicht: Schon in den Anfangsjahren der Fotografie posierten die Damen und Herren des 19. Jahrhunderts gern vor damals noch gemalten Kulissen. Darstellung ist immer auch Inszenierung. Nur braucht es dafür heute keinen Fotografen mehr: Die Inszenierung wird zur Selbstinszenierung. "Große Kunst“ sind solche Selfies selten, sie berühren nicht. Aufgesetzte Fröhlichkeit und eine vermeintliche Sexyness langweilen schnell, vor allem, wenn sie vor den immer gleichen Hintergründen zur Schau gestellt werden. Ohnehin beschränkt sich die Botschaft der Bilder auf ein "Das bin ich – schau mich an". Das ist weder originell, noch individuell und lässt am Zeitalter der Singularitäten zweifeln.

Darstellung ist immer auch Inszenierung

Die Zeiten von "Fotografieren Verboten!"-Schildern sind auch in klassischen Museen, wie etwa die Münchner Pinakotheken längst vorbei, sagt Tine Nehler von den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Die Leute seien sehr mitteilungswütig geworden mittlerweile, jeder möchte stolz berichten, er sei beim Dürer gewesen oder habe die Murillo-Bilder in der Alten Pinakothek gesehen. Den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen ist es natürlich wichtig, die Bilder in die Welt hinaus zu schicken. Da sei es die beste Werbung, wenn Leute begeistert Bilder aus den Museen posten, so Nehler weiter. Manchmal lassen sich sogar Hochzeitspaare auf den Stufen fotografieren.

Als "echte" Museen haben die Pinakotheken einen Bildungsauftrag. Ihr Aufgabe ist es, die Werke der eigenen Sammlung zu bewahren, zu erforschen und öffentlich zu machen. Die sozialen Medien bieten dafür eine gute Gelegenheit: Auf Facebook und Twitter werden Neuigkeiten zu Ausstellungen gepostet, auf Vimeo laufen kleine Filme oder zum Beispiel auch Künstlergespräche. Besonders beliebt ist derzeit das bildaffine Instagram. Man könne mit Instagram wunderbar in die Bilder reingehen, Geschichten zu den Bildern erzählen, Details rausfotografieren oder Bilder in Verbindungen zueinander setzen, sagt Presse-Chefin Tine Nehler. Die Häuser hätten viele Fans bei Instagram, hier treffe man junge Zielgruppen und könne auch toll mit besonderen Hashtags wieder neue Zielgruppen erobern, die sich dann langfristig an die Häuser binden.

