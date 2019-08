Das STERN-Fotoarchiv ist in München angekommen

Das analoge STERN-Archiv geht von 1948 bis 1997, das sind 50 Jahre Nachkriegsgeschichte. Gibt es darin Bilder, die haften geblieben sind?

Ich selber lese den STERN seit meinem zehnten Lebensjahr, anfangs bei meiner Großmutter, wo ich samstags immer zu Besuch war. Das ging bis tief in die 1980er-Jahre hinein, als ich anfing zu studieren. Insofern erinnere ich mich an die großen Reportagen über den Tod von Jochen Rindt auf der Strecke in Monza, an den Bericht über den Aschram in Poona und natürlich auch an die Berichte über den Iran-Irak-Krieg mit den unendlich grausamen Bildern. Insgesamt kann man festhalten, dass der STERN-Fotojournalismus eine Zeit lang weltweit einzigartig war, dieses Archiv ist also in der Tat das visuelle Gedächtnis der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts für Deutschland, aber auch für das politische Geschehen weltweit.

Was bedeutet dann wiederum für die Bayerische Staatsbibliothek der Prozess des Sammelns in digitalen Zeiten?

Wir haben heute die Situation, dass es viele Anbieter gibt, die hervorragende Apps, spannende Features und so weiter bieten, und dennoch sind alle immer wieder auf der verzweifelten Suche nach interessanten Inhalten. Und diese Inhalte können nicht immer woanders herkommen, es muss Einrichtungen geben, die weiterhin sammeln. Insofern sind wir als Bayerische Staatsbibliothek immer auf der Suche nach spannendem Content, der natürlich zu uns passen muss. Wir haben ja bereits große Bildersammlungen, ein Bildarchiv von etwa 2,3 Millionen Bildern – und hierzu passt die STERN-Sammlung ganz ausgezeichnet.