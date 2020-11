Das steckt hinter Parler, dem neuen Twitter für Trump-Anhänger

Er wird immer mehr zum Twitter für Rechtsextremisten, Erzkonservative und Verschwörungstheoretiker: Der Kurznachrichtendienst Parler bietet in den USA all jenen eine neue Heimat, die bei Twitter ihre Meinung unterdrückt sehen. Denn Parler lässt zu, was andere blockieren. Die von Twitter in Europa gesperrte Identitäre Bewegung zum Beispiel darf bei Parler munter Kurznachrichten senden. Und seit die Tweets von Donald Trump regelmäßig von Twitter mit dem Warnhinweis versehen werden, dass dies eine umstrittene Äußerungen sei, verlassen auch immer mehr Trump-Anhänger die Plattform Richtung Parler. Christoph Leibold hat mit dem Tech-Experten und BR-Korrespondenten Marcus Schuler gesprochen, der in San Francisco, wo Twitter seinen Sitz hat, die Entwicklung der sozialen Netzwerke und ihre Rolle in der politischen Debatte beobachtet.

Christoph Leibold: Trump selbst twittert noch. Das könnte sich aber bald ändern. Die Kinder von Trump, Eric und Ivanka, sind schon bei Parler, ebenso sein Anwalt Rudy Giuliani. Und in den vergangenen Wochen gab es immer wieder Aufrufe konservativer US-Politiker und Trump-Anhänger, zu dem noch relativ neuen Netzwerk zu wechseln. Mit welchem Ziel?

Marcus Schuler: Viele Republikaner, insbesondere die Anhänger Donald Trumps, fürchten, dass ihre Meinung bei Twitter unterdrückt wird – was Quatsch ist. Jetzt, wo die Demokraten in Washington die Macht übernehmen, geht eben die Angst um, dass man bei Twitter nicht mehr das sagen könne, was bislang erlaubt war. Weil Donald Trump nur noch bis 20. Januar Präsident ist, dürften ihm bei Twitter die Privilegien bald entzogen werden. Er hat dort ja 88,8 Millionen Follower weltweit. Wenn er jetzt wieder ganz normaler Bürger ist, muss er damit rechnen, dass Twitter seinen Account zum Beispiel vorübergehend sperrt – wie es das für andere Politiker, die die Unwahrheit gesagt haben, schon getan hat in der Vergangenheit. Denn Trump verbreitet über seinen Account ja meistens die Unwahrheit. Fast jeden seiner 400 Tweets in den vergangenen drei Wochen, also seit der Wahl, hat Twitter mit einem Hinweis versehen, dass es sich hier um eine irreführende oder falsche Behauptung handelt. Die New York Times hat heute Morgen mal nachgezählt. Bei Parler dagegen muss Trump nichts befürchten. Dort kann er Lügen und Verschwörungsmythen verbreiten, wie es ihm beliebt. Und vielleicht noch eines: Trump-Tochter Ivanka hat vergangene Woche bei Twitter bekannt gemacht, dass sie einen Parler-Account eröffnet hat. Und das hat binnen weniger Stunden für fast 19.000 Kommentare gesorgt. Die meisten davon waren wenig schmeichelnd.