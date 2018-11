Das steckt hinter den Repressionen in der Türkei

Seit mehr als einem Jahr sitzt der türkische Kulturmäzen Osman Kavala schon in Untersuchungshaft. Eine Anklage gibt es bisher nicht und auch keine konkreten Vorwürfe. Dennoch beschimpft Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan den 60-jährigen öffentlich als Terroristenhelfer. Bei einer Razzia im Morgengrauen letzte Woche wurden nun 13 Kulturschaffende und Intellektuelle festgenommen, die mit der Kulturstiftung von Kavala zusammenarbeiten – die Staatsanwaltschaft wirft ihnen einen Umsturzversuch vor. Mittlerweile kamen elf von ihnen wieder frei – sie dürfen das Land allerdings nicht verlassen, die Verfahren laufen weiter.

Kavala setzt sich für vielfältige Erinnerungskultur ein

Der Staat geht derart drakonisch gegen Osman Kavala vor, weil er sich für eine bestimmte türkische Erinnerungskultur einsetzt. "Anadolu Kültür" heißt seine Stiftung, das bedeutet "Kultur von Anatolien" – und der Name ist Programm. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die kulturelle Vielfalt von Anatolien, die Kavala vor dem Vergessen und der Zerstörung bewahren will: die uralten einheimischen Kulturen, die von der Türkischen Republik jahrzehntelang vernachlässigt, geleugnet oder unterdrückt wurden – von den Armeniern über die Griechen und Assyrer bis zu den Kurden und Jesiden.

Mit Ausstellungen, Filmen, Konzerten, Austauschprogrammen, Werkstätten und zahllosen weiteren Kulturprojekten bemüht sich die Stiftung, das verschüttete Kulturerbe ans Tageslicht zu holen, bevor es zu spät ist. "Ich stehe für kulturelle Vielfalt", sagte Osman Kavala, in einem Interview vor zwei Jahren. Das doppelte Ziel der Stiftungsarbeit sei es, kulturelle Vielfalt zu erhalten und Gemeinsamkeiten zu schaffen. "Wir suchen Wege, wie Menschen verschiedener kultureller Hintergründe zusammenarbeiten können", beschrieb Kavala seinen Ansatz.

Kulturelle Vielfalt widerspricht nationalistischer Staatsideologie

Das mag anderswo als lobenswert und unanstößig erscheinen, doch in der Türkei ist es politischer Sprengstoff, sagt die Bürgerrechtlerin Eren Keskin: "Osman Kavala und seine Vereine bemühen sich um eine Aufarbeitung der Vergangenheit, und das macht dem Staat Angst", so Keskin. Pluralismus und kulturelle Vielfalt passten nicht zur nationalistischen Ideologie der Türkei. Keskin spricht von einer "verlogenen Staatsideologie", die durch eine vorurteilsfreie Aufarbeitung der Geschichte in Frage gestellt würde.

Weil er mit dem amerikanischen Philanthropen George Soros und mit deutschen Stiftungen kooperiert, wird Osman Kavala in der türkischen Öffentlichkeit unterstellt, im Auftrag eines feindlichen Auslandes die Einheit der Türkei untergraben zu wollen. Denn die türkische Staatsideologie propagiert das homogene Einheitsvolk und ein Geschichtsverständnis, in dem es keine dunklen Seiten gibt. "Der Staat will seiner Vergangenheit nicht ins Gesicht sehen, er will jede Erinnerung daran unterdrücken", sagt die Anwältin Keskin. "Deshalb wird Osman Kavala von der Justiz selbst nach türkischen Maßstäben besonders drakonisch verfolgt."

Geschichtsverdrängung hat lange Geschichte

Und nicht nur Kavala hat darunter zu leiden. Auch die "Samstagsmütter" – kurdische Frauen, seit 1995 Aufklärung über das Schicksal ihrer in den 90er Jahren von türkischen Polizisten, Soldaten und Geheimdienstleuten verschleppten Söhne fordern – werden neuerdings kriminalisiert. Ihre Mahnwachen werden verboten und mit Polizeigewalt niedergeschlagen. Eren Keskin vertritt als Rechtsanwältin einige der Familien. Dass die Mahnwachen verboten werden, habe denselben Grund wie die Inhaftierung von Kavala, sagt sie. "Der türkische Staat entzieht sich einer Aufarbeitung seiner Vergangenheit – und wenn er zur Rechenschaft gezogen werden soll, erhöht er die Repression."

Das ist nicht erst seit Erdogan so: Seit Gründung der Türkischen Republik hat sich noch jede Regierung geweigert, die Realität des Völkermordes an den Armeniern anzuerkennen, vom Schicksal anderer Völker Anatoliens ganz zu schweigen. So lange aber die Türkei der Vergangenheit nichts ins Auge sehe, werde sie nicht zu Demokratie und innerem Frieden finden, schrieb der türkische Intellektuelle Cengiz Aktar einmal. Heute lebt er im Exil.