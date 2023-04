Unsere TV- und Streamingtipps zu Ostern

"Das Leben des Brian" von Terry Jones

Bewusst komisch und mit Pathos vor allem auf Musikebene kokettierend ist dieser Kultfilm: "Das Leben des Brian" ist zu Ostern für viele so essentiell wie der Schokohase im Nest. Während die einen vor lauter Lachen fast ein Ei legen, schwillt anderen die Zornesader, wenn das Werk der britischen Komikertruppe Monty Python im Feiertagsprogramm auftaucht. Der oft erhobene Vorwurf der Blasphemie war dabei schon immer haltlos, schließlich ist das wenige, was der angebliche Jesus-Wiedergänger Brian mit dem Heiland teilt, das Geburtsdatum.

Weil die Bibelfilm-Parodie aber religiösen Fanatismus aufs Korn nimmt, ist Brian zum Opferlamm verdammt. Was dazu führt, dass er auch das Schicksal seines astrologischen Zwillings teilen muss: Er landet am Kreuz – und die Pythons landen 1979 nicht nur mit dem Film, sondern auch mit dem Soundtrack einen Hit: Denn "Always Look on the Bright Side of Life", der Song, der die finale Szene untermalt, animiert bis heute quer durch alle Generationen zum fröhlichen Mitpfeifen.

Wen der Humor der Pythons, die hier auch vor Blackfacing und Trans-Witzen keinen Halt machen, nicht vor den Kopf stößt: RTL 2 zeigt "Das Leben des Brian" am Ostersonntag um 20:15 Uhr. Und Netflix-Abonnenten können den Film streamen, wann immer es der Feiertagskalender zulässt.