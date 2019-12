Das sind unsere Lieblingsfilme 2019

"Parasite" von Bong Joon-ho

Begründung 1: "Parasite" ist ein Film mit einer ganz eigenen Ästhetik, einer ganz eigenen Erzählung. Eine Komödie? Eine Tragödie? Diese Frage will der Regisseur und Drehbuchautor Bong Joon-ho aus Korea gar nicht beantworten. Er zieht uns einfach hinein in die Geschichte von Reichtum und Armut, in die Geschichte der Parks und der Kims, er zeigt welcher Tricks sich die Kims bedienen, um über die Treppe nach oben, in die Villa der Parks zu kommen und wie katastrophal das enden kann. Toll! Martina Boette-Sonner

Begründung 2: Bon Joon Ho war 2019 der Gott des Gemetzels. Filmgewordener Klassenkampf: präzise, unerbittlich, mit großer Lust an Abgründen. Das, und nichts anderes, ist Kino. Ronja Dittrich

Begründung 3: Die Hochstaplergeschichte einer armen Familie aus Seoul geht über Gesellschaftskritik hinaus: Es geht um eine Kritik des Westens an sich. In "Parasite" wird das westliche Lebens-, Arbeits- und Konsummodell, das theoretisch für alle Gesellschaften auf der ganzen Welt gelten soll, in Frage gestellt. Dabei verliert sich der Film gerne mal in seinen mitreißenden Bildern, das macht ihn schwelgerisch schön, auf seine Weise produktiv und emanzipiert ihn von bloßen Leid, das doch immer wieder sichtbar wird. Mira Kade

Begründung 4: Wann ist das Leben schon fair? In "Parasite" jedenfalls nicht. Oder vielleicht doch? Man weiß es am Ende nicht so recht – und genau das ist die Stärke des bitterbösen südkoreanischen Films, der auf jeden Fall ganz anders ist, als alles, was man sonst so dieses Jahr gesehen hat. Simone Stern