Das sind unsere Lieblingsbücher 2019

Christoph Poschenrieder: "Der unsichtbare Roman"

Gustav Meyrink war nicht nur Bestseller-Autor ("Der Golem"), sondern auch gescheiterter Bankier, Spiritist, Satiriker und Yogi. Als solcher saß er in seinem Haus am Starnberger See, als ihn kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs eine Anfrage des Auswärtigen Amtes ereilte: Ob er wohl im Auftrag des Staates – gegen gutes Geld, versteht sich - einen Roman schreiben könne, der den Freimaurern alle Schuld am großen Blutvergießen zuweise? Diese wahre Geschichte erzählt der Münchner Schriftsteller Christoph Poschenrieder so witzig wie rasant. Knut Cordsen

Christoph Poschenrieder: "Der unsichtbare Roman" ist bei Diogenes erschienen.