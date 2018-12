Das sind unsere 5 besten Serien des Jahres 2018

Homecoming

"Homecoming", so lautet der Name eines Resozialisierungsprogrammes für Soldaten, das Therapeutin Heidi Bergman (gespielt von Julia Roberts) leitet. Viel mehr darf man zur Handlung nicht verraten – außer: Es lohnt sich genau hinzuschauen und jede Minute auszukosten. Kamera, Regie, Schnitt und Montage – die Bildgestaltung in "Homecoming" ist atemberaubend und kein Selbstzweck. Von einer Hitchcock’schen Treppenszene zu den geschickten Splitscreens und dem Musikeinsatz, alle ästhetischen Elemente dienen der rätselhaften Erzählung. Die beunruhigende Musik wird Thriller-Kennern bekannt vorkommen: Alle Stücke wurden bereits in berühmten Filmen verwendet. "Homecoming" wird 2019 sehr sicher sämtliche Serienpreise abräumen.

Vanessa Schneider

Killing Eve

Unglaublich spannende Krimiserie aus Großbritannien, die nicht nur wegen dem Katz-und-Maus-Spiel zwischen Ermittlerin und psychisch gestörter Auftragskillerin überzeugt. Vor allem die Hauptdarstellerinnen Sandra Oh und Jodie Comer haben für Killing Eve so ziemlich jeden Preis verdient.

Christian Alt

Bodyguard

Die britische Polit-Thriller-Serie im Geheimdienst-Milieu bricht mit unzeitgemäßen Bond-Klischees: Der durch den Afghanistan-Krieg schwer traumatisierte Polizist David Budd, grandios gespielt von Game-of-Thrones-Star Richard Madden, soll als Bodyguard die verhasste Heimatministerin Julia Montague beschützen. Aus gutem Grund. Was zunächst nach einer Reihe islamistischer Terroranschläge aussieht, entspinnt sich zu einer immer tiefer gehenden Verschwörung in den eigenen Kreisen. Roh, schonungslos und voller cleverer Twists – „Bodyguard“ ist eine der Serien-Überraschungen des Jahres.

Jakob Wihgrab

Barry

2018 war anscheinend das Jahr der Auftragskiller, denn auch Titelfigur Barry verdient mit dem Morden seine Brötchen. Nur ist er im Vergleich zu der Killerin aus „Killing Eve“ nicht psychotisch, sondern schwer depressiv. Als Barry versucht, aus dem Gewerbe aus zu steigen, stolpert er über immer mehr Leichen. Die erste Staffel von Barry ist so herausragend geschrieben und gespielt und das Ende so perfekt, ich habe Angst, dass jede weitere Folge eine perfekte Serie zerstören könnte.

Christian Alt

Haunting of Hill House

Diese Spukhaus-Serie basiert auf dem gleichnamigen Gruselklassiker von Shirley Jackson - die Story ist deshalb auch nix neues: Eine Familie, ein Spukhaus, zwei Zeitebenen und ein tragisches Geheimnis, dass sich über 8 Folgen langsam lüftet. Diese Serie hat einen doppelten Boden, unter dem diverse Familientraumata begraben liegen, die eins nach dem anderen, Folge für Folge in all ihrem Horror an die Oberfläche gezerrt werden. Das ist oft gruselig, furchtbar traurig, fantastisch inszeniert und macht die Serie zu einer der besten des ganzen Jahres.

Vanessa Schneider

