Das sind unsere 5 besten Serien 2020

The Crown

Bei mir waren es Freundinnentage, die mich zu einem Fan der Serie "The Crown" werden ließen. Doch erstmal: Von der neuen, der vierten Staffel war ich enttäuscht. Zuviel Diana und Charles, zuviel Kitsch, zu wenig Politik und eine schlechte Gillian Anderson als Margret Thatcher. Die ersten drei Staffeln waren aber toll. Auf dem Sofa sitzen, einen Gin Tonic trinken und die Geschichte der Royals, "der Firma", seit der Hochzeit von Elisabeth und Philipp gucken. Letztes Weihnachten, quasi am Stück! Peter Morgan, der Regisseur, kennt sich seit seiner Regie bei "The Queen" aus im britischen Adel.

Ach so: Es geht natürlich nicht nur um die Monarchie, "The Crown" ist auch eine Geschichte Großbritanniens. Deshalb nicht alleine gucken! Dann kann man sich unterhalten, seinen Wissenstand überprüfen, mal nachgoogeln, recherchieren. Überrascht ist man dann doch, dass Anne es sich wohl in den Sixties auch mal abseits royaler Pfade gut gehen ließ und über das, was Prinzgemahl Philip in seinem "Männerclub und auf großer Kolonialschiffsreise" so alles anstellte. Nicht schön! Ja und dann kann man sich auch über tolle Darstellerinnen freuen. Olivia Colman als Elizabeth in ihren besten Jahren: outstanding. Helena Bonham Carter als aufmüpfige Margret: great. Durch die vierte Staffel musste ich durch, jetzt warte ich auf die fünfte und dann aufs Sofa mit Tee, Scones und Sherry, alles im bürgerlichen Rahmen, logisch!

Alle bisherigen 4 Staffeln der Serie sind auf Neflix zu sehen.

Ein Tipp von Martina Boette-Sonner