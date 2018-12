Das sind unsere 10 spannendsten Newcomer des Jahres 2018

Jade Bird - Die Britin mit der Südstaatenseele

Eigentlich ist es unglaublich, dass diese Frau tatsächlich aus London stammt und nicht aus Nashville, Dallas oder Memphis: Wenn sie zur Gitarre greift, Luft holt und ihre country-inspirierten Popsongs mit viel Verve und Witz performt wie eine Reinkarnation von June Carter. Nach einer ersten EP (“Something American”) und einigen Singles steht für 2019 das Debütalbum - und damit sehr wahrscheinlich der große Durchbruch an. Jade Bird könnte die Art Popstar werden, die man sich an der Spitze der Charts wünscht: eine clevere, witzige Frau mit einer Wahnsinnsstimme, einem Ausnahmetalent für Songwriting und einer einmaligen Bühnenpräsenz.

Vanessa Schneider

Leonie Böhm - Die Regisseurin, die die Klassiker entstellt

"Nathan der Weise“ war nach 9/11 das Stück der Stunde. Gelebte Toleranz zwischen den Religionen. Und was macht Leonie Böhm daraus? Die Regisseurin lässt einen Schauspieler am Anfang gleich den gesamten Inhalt als Rap vortragen. Was geht, da das Abonnentenpublikum den Inhalt ja sowieso kennt. Hey, Klassiker, haltet Euch fest, wenn Leonie Böhm kommt: Sie entstellt Euch, bis Eure Zeitgenossenschaft deutlich zu erkennen ist. Und die weibliche Hauptfigur Recha zeigt am Ende den Mittelfinger, weil sie im ganzen Stück nur Verhandlungsmasse war. Leonie Böhm inszeniert im Januar 2019 zum ersten Mal an den Münchner Kammerspielen.

Martin Zeyn

Emma Gonzalez - Der Teenager, der weiß, wie man sich auflehnt

Als Debütantin in der Kategorie "Rhetorik und Zivilcourage“ nominiere ich Emma Gonzalez aus Parkland Florida. Als Schülerin der Marjory Stoneman Douglas High School überlebte sie das Schulmassaker vom 14. Februar 2018. Drei Tage nach dem Amoklauf hielt sie bei einer Gedenkveranstaltung eine denkwürdige Rede, die sich innerhalb kürzester Zeit im Internet verbreitete und ihr zu internationaler Bekanntheit verhalf. Ihre klare Sprache und selbstbewusste Diktion illustriert dieser Auszug: "Wenn der Präsident mir ins Gesicht sagt, dass das eine schreckliche Tragödie war (…) und dass man nichts tun kann, frage ich ihn, wie viel Geld er von der National Rifle Association (NRA) bekommen hat. [...] Ich weiß es: 30 Millionen Dollar.“ und ebenfalls an die Adresse von US-Präsident Trump und anderer Politiker: 'Schämen Sie sich!'"

Sylvia Griss

Michel Decar - Der Autor des hochtourigen Romans "Tausend deutsche Diskotheken"

Dreißig Jahre her, dass ein Testmodell des ICE mit 406 Stundenkilometern Höchstgeschwindigkeit von Würzburg nach Fulda raste. Exakt in dieser Zeit spielt der herrlich hochtourige erste Roman von Michel Decar, "Tausend deutsche Diskotheken“. 1987 geboren, lässt er das Jahr 1988 in einem tiefironischen Noir über den Untergang der alten Bundesrepublik wiederaufleben, mitsamt Hawaii-Hemden, VHS-Cassetten, RAF-Terror sowie Münztelefonen - und angesagten Tanzläden, "Rockpalästen“ und Szeneschuppen. Auf einer Teststrecke von 240 Seiten erweist sich Decar, zur Welt gekommen in Augsburg ("der uninteressantesten Stadt, die man sich vorstellen kann“), als veritabler literarischer Sprinter.

Knut Cordsen

Géraldine Schwarz - Die Autorin, die mit "Die Gedächtnislosen" europäische Geschichte schreibt

Die französische Journalistin mit deutsch-französischer Familie erzählt persönlich und klug davon, was Mitläufertum heißt. Und wovon Europas Zukunft abhängt, wenn überall der Populismus erstarkt: von der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit nämlich. Und da gibt es eindeutig gute und schlechte Verfahren. Überzeugend, spannend.

Judith Heitkamp

Kathleen Collins - Die zugleich harte und sensible Poetin

Diese Autorin ist Newcomerin im speziellen Sinne: als Kathleen Collins, Pionierin des afroamerikanischen Films, 1988 mit nur 46 Jahren starb, blieben ihre ungewöhnlichen Storys in einer Kiste liegen. Erst Jahrzehnte später erschien ihr literarisches Debüt: "Nur einmal“, eine Sammlung harter, sensibler Geschichten von erstaunlicher Aktualität. Collins erzählt von der "Liebe zwischen den Rassen“ und davon, wie Identität dem Einzelnen buchstäblich auf den Leib geschrieben wird. Atmosphärische, experimentierfreudige Texte mit einer Portion reflektierter Ironie.

Beate Meierfrankenfeld

Eva Trobisch - Die Regisseurin, die Raum lässt für Grauzonen

Nach diesem Film war es still im Kino: Eva Trobischs Debutfilm “Alles ist gut“ hatte uns Zuschauer nicht nur emotional berührt, sondern schlicht sprachlos gemacht, weil wir noch weiter nachdenken mussten, über das, was wir da gerade gesehen hat. Der Münchner HFF-Absolventin ist gelungen, was so selten gelingt im deutschen Film: Einen klischeelosen Film zu machen, der den Zuschauern nicht mit dem Zeigestab erklärt, was er oder sie zu denken und zu fühlen hat. Sondern der Raum lässt für Uneindeutigkeiten und Grauzonen, ja, der ganz daraus besteht. Der gleichzeitig echt wirkt, eben wie dieses Leben hier draußen. Und das bei einem so sensiblen Thema wie Vergewaltigung. Eva Trobisch hat gezeigt, dass sie Mut und Einfühlungsvermögen hat. Man darf gespannt sein, an was sie als nächstes wagt.

Hardy Funk

Lisa Halliday - Die clevere Autorin des Romans "Asymmetrie"

Was für einen cleveren Debütroman Lisa Halliday da vorgelegt hat: Halliday ist Lektorin, Übersetzerin und eben Autorin. Aber sicher ist sie den meisten schlicht als die junge Frau bekannt, die eine Affäre mit dem Meister der amerikanischen Literatur Philip Roth hatte. Und genau diesen Aspekt ihrer Biografie nutzte Halliday in ihrem Debütroman für ein Spiel mit Fakt und Fiktion und für ein Spiel mit den Mechanismen des Literaturbetriebs: In Asymmetrie erzählt sie die Geschichte von Amar, einem amerikanisch-irakischen Doktoranden, der auf dem Londoner Flughafen festgehalten wird und seine Reisemotive „plausibilisieren“ soll. Ein herrlicher Dialog entspinnt sich, der das Gespür der Autorin für feine Charakterzeichnungen und absurde Szenen beweist. Nur: Hätte man jemals von Amar gelesen, hätte man dieses Debüt überhaupt aufgeschlagen, wenn vor der Geschichte Amars nicht eine andere erzählt worden wäre? Die Geschichte von einer jungen Literaturagentin, die sich in einen alternden Schriftsteller verliebt, der dem realen Schriftsteller Philip Roth sehr ähnlich sieht. Wie gesagt: ziemlich clever!

Marie Schoess

Christian Torkler - Schafft eine neue literarische Konstruktion

In dieser Stadt will niemand wohnen. Berlin ist kaputt und überdies Zentrum der „Neuen Preußischen Republik“, einer Militärdiktatur. Kein Wunder, dass Josua Brenner – Erzähler und Hauptfigur in Christian Torklers Debüt „Der Platz an der Sonne“ – schließlich nicht mehr kann. Er träumt von einem Leben in Würde und Freiheit und macht sich auf den Weg in die reichen Länder der afrikanischen Union. Torkler hat die Erste mit der Dritten Welt vertauscht und eine feinsinnige literarische Konstruktion entworfen.

Niels Beintker

Ari Aster - Der blutjunge Regisseur, der mit einer bizarr-schrecklichen Geschichte reüssiert

Der Autor und Regisseur Ari Aster hat mit "Hereditary“ einen der eindrücklichsten Filme des Jahres 2018 verantwortet. Seine bizarr-schreckliche Geschichte um einen Generationen alten Fluch, der eine auf den ersten Blick ganz normale Kleinfamilie in den Abgrund grotesker Grauen reißt, ist verstörend, poetisch und nur sehr schwer wieder zu vergessen. Wie Aster mit fast manischer Perfektion Bild um Bild das grotesk-schönste Horrorgemälde der letzten Jahre malt ist atemberaubend. Nahezu jede Kamerafahrt und jede Einstellung brennt sich nachhaltig auf der Retina ein. Man möchte immer wieder wegschauen vor Grauen und Schrecken, doch vor dem audiovisuellen Sog des Films gibt es kein Entkommen. Denn Ari Aster inszeniert mit einer perfektionistischen Manie irgendwo zwischen Stanley Kubrick und Ingmar Bergman. Dass man es hier dem Debütfilm eines noch blutjungen Filmemachers zu tun hat, ist fast so unheimlich wie der Film selbst.

Ralph Glander

Verpassen war gestern, der BR Kultur-Newsletter ist heute: Einmal die Woche mit Kultur-Sendungen und -Podcasts, aktuellen Debatten und großen Kulturdokumentationen. Hier geht's zur Anmeldung!