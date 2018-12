Das sind unsere 10 besten Songs des Jahres 2018

"100.000 Fans" von Haiyti

Der Song des Jahres beginnt mit einer Handy-Rückkopplung, die gleich alles vermittelt: Nightlife, Business, Drogen, Insta. Sofort schließt sich ein hektisch bouncender Beat an, sofort rappt Haiyti hektisch die immer gleichen zwei Zeilen, sofort folgt der Refrain, der selbstbewusst vom kommenden Ruhm erzählt, während der Beat die Handy-Rückkopplung wieder aufgreift. Ein Song, der einem keine Zeit zum Luftholen lässt. „100.000 Fans“ eröffnet Haiytis großartiges erstes Album „Montenegro Zero“, weist aber über das Album hinaus in eine musikalische Zukunft, die sich nicht darin erschöpft, den Signature Sound eines Genres mit modernsten Produktionsmitteln überperfekt zu reproduzieren, wie es die meisten anderen Songs heutzutage leider tun. Produziert hat den Track (und das komplette Album) das Leipziger Produzenten-Duo KitschKrieg, das schon 2017 Trettmann für sein Album „#DIY“ einen zeitgemäßen Sound verpasst hat und das später im Jahr mit „Standard“ auch noch einen der großen HipHop-Hits 2018 produziert hat. Aber erst Haiytis fertige Stimme, die klingt, als wäre sie kurz vorm Absturz, verleiht dem super minimalistischen Track seine unbedingte Dringlichkeit. Derzeit steht Haiyti bei 35.000 Followern auf Instagram, bis zur 100.000 kann es aber nicht mehr lange dauern.

Hardy Funk

"Heaven Up There" von Palace

Palace nennt sich ein junges Quartett aus dem Norden Londons. Vier schmale Hemden, die verträumte Rockmusik machen - romantische Songs, die eine gewisse Verlorenheit formulieren, ein Gefühl, das wohl so ziemlich jede Generation kennt. Jetzt haben Palace zwei neue Lieder veröffentlicht, unter anderem "Heaven Up There" - ein Klangjuwel, das Lust macht auf mehr. Palace dürften in Bälde ein weiteres Studio-Album veröffentlichen. Darauf darf man sich 2019 dann schon mal freuen.

Markus Mayer

“Danny Nedelko” von den Idles

Es gibt Songs, die packen einen an der Hand und reißen einen mit. Und am Ende muss man nicht nur verschnaufen vor lauter Glücksgefühlen und einer unbeschreiblichen Energie, die auf einmal durch den ganzen Körper strömt, man hat auch ein bisschen den Glauben an die Menschheit zurückgewonnen. “Danny Nedelko” ist so ein Song. Er kommt von den IDLES, der Post-Punk Band aus Bristol. In Zeiten von Brexit, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit schaffen sie mit ihrer Musik ein Gefühl von Gemeinschaft, das in diesen Tagen nötiger ist denn je. "Danny Nedelko" ist die Hymne dazu: benannt nach dem Sänger einer befreundeten Band aus Bristol, einem ukrainischen Einwanderer. Die Message ist so simpel wie das Motto der Band "ALL IS LOVE": Wir sind alle Danny Nedelko. Wir sind alle Menschen und müssen zusammenhalten. Das klingt alles fürchterlich romantisch. Aber was bleibt einem auch anderes übrig auf dieser Welt?

Ann-Kathrin Mittelstrass

"Mont. St. Michel" von International Music

„Knie kaputt, Frisur ist scheiße, die besten Jahre sind vorbei“, säuseln die Essener Kraut-Punk-Rocker von International Music auf „Mont St. Michel“ in das schlecht gepegelte Mikrofon. Und lügen dabei wie gedruckt. Mit ihrem Debüt-Album „Die besten Jahre“ eroberten die drei Jungs diese Jahr nämlich selbst die unbeeindruckbarsten Herzen abgestumpfter Fach-Journalisten, die dachten sie hätten schon alles gehört. Stoische Gitarren-Riffs, übersteuerte Bass-Lines, hypnotischer Gesang und ein Schlagzeuger, der eigentlich gar kein Schlagzeug spielen kann: Diese Band muss man lieben!

Jakob Wihgrab

"Immaterial" von Sophie

„Immaterial“ ist nicht nur eine unglaublich catchy Referenz zu Madonnas „Material Girl“ sondern ein Song, auf den sich SOPHIE halbwegs herunterbrechen lassen könnte – also wirklich nur könnte. SOPHIE ist non-binary, scheißt auf Authentizität im Pop und macht tanzbar, was zehntausende von Essays nicht besser ausdrücken würden: Unsere Identität sollte sich nicht an körperliche Merkmalen festketten. Wir sollten 2018 alle schon viel weiter sein, aber bis es wirklich soweit ist, muss SOPHIE uns noch den Marsch blasen.

Katja Engelhardt

"I Like It" von Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

Eine Rapperin mit dominikanischen Wurzeln, ein puertorikanischer (Bad Bunny) und ein kolumbianischer (J Balvin) Reggaeton-Sänger - “I Like It” verankerte 2018 einen Sound im englischsprachigen Mainstream, der in den Jahren zuvor schon in Clubs in der Bronx, in Medellín und in San Juan zu hören war: Latin Trap. Der Song - um ein Boogaloo-Sample aus dem Jahr 1967 herum gebaut - wurde über mehr als ein halbes Jahr hinweg in Studios in New York, L.A. und Atlanta zusammengeschustert. Der Lohn: eine Grammy-Nominierung für "Record of the Year".

Matthias Scherer

"Promises" von Calvin Harris und Sam Smith

Dass Sam Smith eine der besten Stimmen im gegenwärtigen Pop besitzt, weiß man spätestens seit seinem James-Bond-Titelsong. Der schottische Produzent Calvin Harris, seit Jahren einer der bestverdienenden DJs, verfügt über das untrügliche Gefühl für einen funktionierenden Chartsong. Hinzu kommt als Co-Autorin und unwiderstehlich Lachende die kanadische Musikerin Jessie Reyez, die beim Refrain endgültig alle Ohren öffnet und alle Herzen zum Schmelzen bringt. Ein Song, bei dem man die Radio-Pop-Welle lauter stellt.

Stefan Mekiska

"My Queen is Harriett Tubman" von Sons of Kemet

Was für eine Band: zwei Schlagzeuger, ein Tubist, ein unglaublicher Saxophonist/Klarinettist: Shabaka Hutchings – einer der Helden der neuerlichen Musik. Spielt Jazz, ja klar, aber auch Reggae, Ska, Rock,Pop- Die beiden setzen sich auseinander mit jenen Themen, um die es augenblicklich geht: Frauen, die widerständig, selbstbewusst, eigensinnig und stark gewesen sind, und vermutlich deshalb so lange von der geschichtsschreibenden Männerwelt verschwiegen werden mussten: Harriett Tubman, eine Fluchthelferin der Hilfsorganisation Underground Railroad, die von etwa 1849 bis zum Ende des Sezessionskrieges entlaufenen Sklaven half, aus den Südstaaten in die Nordstaaten der USA oder nach Kanada zu fliehen. Ein wahrlich hypnotischer Juju Groove, der an Archie Shepps : „The Magic of Juju“ erinnert oder an Sonny Rollins‘ „Don’t stop the Carnival“ , aber auch an die Afrobeatséancen Fela Kutis oder an die Burbon Street Parades der NOLA Wild Magnolias und doch: So klingen sie halt, die Sons of Kemet.

Roland Biswurm

"Boys" von Lizzo

Lizzo mag die süßen Boys, ganz einfach. Egal ob die groß, klein, dick, dünn, bärtig oder glattrasiert sind. „Boys“ ist nicht nur die Anti-Slutshaming-Hymne, die noch gefehlt hat. Die einfache Botschaft über ein entspanntes Verhältnis zum eigenen Körper ist auch noch verpackt in einen Ohrwurmbeat, der jeden Boy auf die Tanzfläche treibt.

Christian Alt

"Another Life" von Amnesia Scanner

Das in Berlin lebende Duo Amnesia Scanner denkt auf dem Track „Another Life“ Songstrukturen produktiv weiter und kommuniziert über einen extra-detaillierten Sound. Diese Clubmusik klingt hart, kalt und unnahbar, hört man sich aber ein, entdeckt man sinnliche Details und eine höchst interessante Struktur. Nicht nur dieser eine Song, die ganze Platte (im September 2018 erschienen auf PAN) entwickelt so eine ganz eigene Anziehungskraft - empfohlen seien hier auch die spektakulären Liveshows!

Mira Mann

