Das sind Nominierten für den Bayerischen Buchpreis

Der dreiköpfigen Jury des Bayerischen Buchpreises gehören in diesem Jahr Sonja Zekri, Feuilletonchefin der Süddeutschen Zeitung, Rainer Moritz, Leiter des Literaturhauses Hamburg, und Knut Cordsen, Kulturredakteur des Bayerischen Rundfunks, an. Die Jury diskutiert die nominierten Titel jeder Kategorie 30 Minuten lang und entscheidet anschließend live vor geladenem Publikum und in Anwesenheit der nominierten Autorinnen und Autoren über die diesjährigen Preisträger und Preisträgerinnen.

Die Nominierten

Prämiert wird die beste deutschsprachige Neuerscheinung des Jahres in der Kategorie Sachbuch und in der Kategorie Belletristik. Die beiden preisgekrönten AutorInnen erhalten jeweils 10.000 Euro sowie eine Preisfigur aus Nymphenburger Porzellan.

Kategorie Belletristik:

Kategorie Sachbuch: