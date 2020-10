Das sind die wichtigsten Heimkino-Neustarts für den 9. Oktober

"Größere Welt" – Eine bildgewaltige, authentische Sinnsuche

"Eine größere Welt" erzählt eine wahre Geschichte, mit Cécile de France in der Hauptrolle: Nach dem Tod ihres geliebten Mannes ist das Herz der Französin Corine gebrochen. Auf einer Reise in die Mongolei spürt sie, dass sie sich dem Schamanismus hingezogen fühlt. Sie geht in die Schamanen-Lehre in der Ferne ... Die Farben dieses Films sind prächtig, das Thema interessant, und die Gefühle wirken echt.

Auf DVD bei MFA+ Cinema.