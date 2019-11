Das sind die Nominierten für den Bayerischen Buchpreis 2019

Die Nominierten in der Kategorie Sachbuch

Cornelia Koppetsch ist Soziologin, spezialisiert auf politische Gesellschaftsfragen, und Professorin an der Technischen Universität in Darmstadt. In "Die Gesellschaft des Zorns" analysiert sie, warum die Krisensymptome der politischen und wirtschaftlichen Umwälzungen nicht zu einem Linksruck in der Gesellschaft führten, sondern vielmehr zum Aufstieg von Rechtspopulisten.

Jan-Werner Müller lehrt an der Princeton University Politische Theorie und Ideengeschichte. 2016 veröffentlichte er seinen vielbeachteten Essay "Was ist Populismus?". In seinem neuen Werk "Furcht und Freiheit" zeigt er, warum und wie wir die liberale Haltung gerade heute unbedingt verteidigen müssen.

Dieter Thomä ist Professor für Philosophie an der Universität St. Gallen. In "Warum Demokratien Helden brauchen" plädiert er für einen zeitgemäßen Heroismus. Denn wenn starke und aufrichtige Führungspersönlichkeiten verloren gehen, macht das die Trumps und Johnsons dieser Welt nur noch stärker.