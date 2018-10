Das sind die Kandidaten für den Deutscher Buchpreis 2018

Schuld und Sühne im Tschetschenienkrieg

Nino Haratischwili erzählt in "Die Katze und der General" von einem russischen Oligarchen, dessen Geschichte von Schuld und Sühne im Tschetschenienkrieg anhebt. Haratischwili, 1983 in Tiflis, Georgien, geboren, machte sich zunächst als Dramatikerin und Theaterregisseurin und -autorin einen Namen. 2014 erschien ihr preisgekröntes Familienepos "Das achte Leben (Für Brilka)". Ihr neuer Roman "Die Katze und der General" entspinnt ein grandioses Schreckensszenario, das in Tschetschenien wurzelt, aber universal ist.

Bewegungen am Rande Europas

Inger-Maria Mahlke versetzt uns in "Archipel" mit einer Raum-und Zeit-Reise an den Rand Europas – nach Teneriffa bis zurück ins Jahr 1919. Eine große Familiensaga, in der private und politische Umbrüche untrennbar verknüpft sind. Die 1977 in Hamburg geborene und in Berlin lebende Schriftstellerin stand bereits 2015 mit ihrem Roman "Wie Ihr wollt" im Finale zum Buchpreis.