Das sind die Highlights beim Mozartfest Würzburg 2022

84 Veranstaltungen an 30 Orten, vier Wochen klassische Musik am Main: Das Mozartfest geht in das 101. Jahr seines Bestehens. Das diesjährige Festival wollen die Veranstalter als Aufbruch in ein neues Jahrhundert verstanden wissen. Das Motto lautet: "Alles in einem: Freigeist Mozart", es geht um Mozart als Entdecker und Provokateur. Nach zwei Jahren Pandemie dürfen sich die Besucher in diesem Jahr wieder auf volle Konzertsäle freuen. Doch auch im Stadtleben will das Mozartfest wieder sichtbar sein.

Erstmals Komponistin als "Artiste Étoile"

Seit 2014 lädt das Mozartfest jährlich eine Künstlerin oder einen Künstler ein, um das Festival gleich bei mehreren Konzerten zu begleiten. In den vergangenen Jahren waren das zum Beispiel der Pianist Kit Armstrong, der Countertenor Julian Prégardien oder die Sopranistin Christiane Karg. 2022 kommt mit Isabel Mundry erstmals eine Komponistin als sogenannte "Artiste Étoile", zu vergleichen mit dem "Artist in Residence", anderer Veranstaltungen. Das bedeutet, die Komponistin wird eine Zeit lang nach Würzburg eingeladen, um sich Mozarts Musik zu widmen, die Kosten übernimmt das Mozartfest.

Gleich mehrere Konzertprogramme kuratiert Mundry für das Würzburger Festival. Als eine besonders "sensible Komponistin" beschreibt Intendantin Evelyn Meining die Künstlerin. Mundry sei ständig auf der Suche nach dem Neuen im Alten. "Genau da setzt die Idee des Festivalmottos an. Wir wollten erforschen, was an Mozarts Musik das Progressive ist", sagt Meining. Ein Höhepunkt der Saison soll die Uraufführung ihres Werkes "Signaturen" sein; ein Stück für zwei Klaviere, Schlagzeug und zwei Streichergruppen. Das Werk hat das Mozartfest in Kooperation mit der Elbphilharmonie Hamburg in Auftrag gegeben.

Wochenend-Programm auf dem Bürgerbräu-Gelände

Auf dem Bürgerbräu-Gelände im Würzburger Stadtteil Zellerau startet das Mozartfest in diesem Jahr eine neue Reihe. Unter dem Titel "Freispiel" arbeitet das Mozartfest mit dem "Orchester im Treppenhaus" aus Hannover zusammen. Das Kammerorchester hat es sich zur Aufgabe gemacht, klassische Konzertformate aufzubrechen. "Denen geht es darum Klassik zu befreien von den Konventionen, um auch andere Menschen anzusprechen, die sich scheuen vor den traditionellen Gepflogenheiten", sagt Evelyn Meining.

Von den Organisatoren heißt es: Das Mozartfest wolle sich auf eine Reise begeben – vom barocken Ambiente der Residenz zu den ehemaligen Produktionsstätten des Bürgerbräu-Areals. Am ersten Juniwochenende sind dort gleich mehrere Veranstaltungen geplant. Das Team des Mozartfestes plant eine Mischung aus Musik und Familienfest.

Pop-Up-Raum in der Innenstadt

Zum zweiten Mal richtet das Mozartfest einen Kreativraum in der Innenstadt ein. Er feierte im vergangenen Jahr in einem Ladenlokal Premiere. Dieser "Pop-up-Raum", wie ihn die Organisatoren nennen, soll Künstlerinnen und Künstler die Möglichkeit geben sich im Herzen der Stadt zu treffen, zu vernetzen und gemeinsam zu musizieren.

Allein das Programm dieses Kreativraums hätte bereits das Potenzial für ein eigenes Festival. Geplant sind zahlreiche kostenlose Konzerte und Aufführungen. Sechs Tage lang ist zum Beispiel der Solidarische Musikschulverein "Willkommen mit Musik" (WiMu) zu Gast. Eine weitere Woche widmet sich unter dem Titel "Syrische Tonspuren" dem Einfluss verschiedener Kulturen auf die Würzburger Musiklandschaft. Auftreten wird dabei zum Beispiel Hussein Mahmoud, er wurde kürzlich mit dem Kulturförderpreis der Stadt Würzburg ausgezeichnet. Mahmoud spielt eine sogenannte Saz, eine Langhalslaute, die vor allem vom Balkan bis in den Nahen Osten verbreitet ist.

Blauer Eumel unterwegs in Unterfranken

Auch in diesem Jahr verfolgen die Veranstalter den Plan das Mozartfest in die Stadt und die Region zu tragen. Dafür ist 2022 ein weiteres Mal der sogenannte "Blaue Eumel" unterwegs. Ein kleiner Oldtimer-Lastwagen, dessen Ladefläche zur mobilen Konzertbühne umfunktioniert werden kann. Schon seit zwei Wochen tourt der "Blaue Eumel" durch Unterfranken. Er fährt Städte und Gemeinden in den Landkreisen Würzburg, Kitzingen, Schweinfurt, Aschaffenburg und Main-Spessart an. Zu Gast auf dem blauen Mini-Lkw sind verschiedene Musik- und Theaterensembles.