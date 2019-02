Das sind die Gewinnerfilme der Berlinale

Die 1962 geborene und in Berlin lebende Regisseurin Angela Schanelec gehört seit Jahren zu den wichtigsten Filmemacherinnen in Deutschland. Einen Preis bei einem der drei größten Festivals weltweit, in Cannes, Venedig oder Berlin, hat sie aber noch nie gewonnen. Gestern Abend war es endlich soweit. Ihr neuer Film "Ich war Zuhause, aber" wurde mit dem Silbernen Bären für die beste Regie ausgezeichnet.

In dem Film verschwindet ein 13-Jähriger. Nach einer Woche kehrt er nach Hause zu seiner Familie zurück. Wo er war und was passiert ist, wird im Film nicht groß thematisiert. Die Regisseurin schaut vielmehr dem Leben zu, wie es weitergeht. Traurig und komisch und bisweilen alltäglich. Schanelec nimmt sich Zeit für die Menschen, sie beobachtet sie in langen Einstellungen, und findet Gefallen an überraschenden Elementen. Zu Anfang sieht man etwa einen Hund, der einen Hasen jagt, und einen Esel, der ihm dabei zuschaut. Es gibt keine symbolische oder metaphorische Ebene. Die Bilder sind einfach, was sie sind – atmosphärisch leuchtend und offen assoziativ.

"Ich wollte das einfach sehen"

"Die Vorstellung, wie ein Hund einen Hasen jagt - ich wollte das einfach sehen", sagt Schanelec. Und beim Schneiden des Filmes habe sie gemerkt, dass sie wollte, dass auch das Publikum das sieht. So einfach ist das – Angela Schanelec würde uns vermutlich am liebsten beim Sehen zusehen. Dafür, dass sie den Zuschauern in ihrem neuen Film alle Zeit lässt, selbst zu sehen, wurde sie als beste Regisseurin ausgezeichnet. Zurecht.