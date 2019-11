Das sind die Gewinner des FAUST 2019

"Ich glaube einfach an die Zusammenarbeit, die ich gerade erlebe; an ein gemeinsames Suchen und Finden. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, mit allen Menschen, ob auf oder hinter der Bühne, zusammenzuarbeiten." Mit diesen Worten - mit dieser Eloge auf jenes Ensemble, dem sie angehört - bedankte sich Maja Beckmann für die Auszeichnung zur "Schauspielerin des Jahres". Und schlug zugleich vor, diesen Preis gelegentlich doch auch mal ganzen Ensembles zu verleihen; dem der Münchner Kammerspiele zum Beispiel, dem, neben Beckmann, auch die Moderatorin der Preisverleihung angehörte: Wiebke Puls.

Ernste Töne

Die nutzte ihren Auftritte, um die Wohlfühlstimmung im Publikum immer wieder aufzumischen: mit statistischen Daten darüber, was das geschätzte Publikum denn eigentlich erwarte vom Theater, oder welche Reformen dringend nötig seien im immer noch viel zu patriarchal und viel zu wenig divers organisierten Theaterbetrieb. Überhaupt stellte sie immer wieder Fragen und also Dinge in Frage – auch die eigene Rolle als Schauspielerin: "Ich mache Theater, um ständig in eine Gegenwart zu kommen. Und diese nicht nur ständig zu behaupten. Um die Welt zu ``saven´´, wenigstens ein bisschen. Manchmal auch,um die Welt zu vergessen, dann aber komplett, weil ich meine Miete bezahlen muss....". So moderierte oder deklamierte Wiebke Puls und verlieh der Preisgala damit einen deutlich ernsteren Anstrich als in den vergangenen Jahren.

Zumal Puls ihre Rolle als Moderatorin denkbar knapp hielt: Wer einen Preis bekam, übrigens immer überreicht von einem Mitglied des Theaters in Kassel, bekam eine Frage verabreicht und durfte dann gleich wieder gehen. Die Gala als eine Art Preisträger-Casting, auf Trab gehalten von einer strengen Domina. Amüsant!