Das sind die Gewinner des Deutschen Fotobuchpreises 2020

Leuchtende Pflanzen: für dien Medienkünstler Achim Mohné nicht nur ein ästhetisches Thema. In seiner Performance scannt der Künstler seine Blumen erst mit einer aufwendigen Technik ein und druckt sie dann aus. Während die abgebildeten Pflanzen in einem hochwertigen Pigment Print an die Wand kommen, bereiten Köche die echten Pflanzen zu und bieten sie in veganen Gerichten den Besuchern der Ausstellung an. Seine Pflanzenfotos werden so zu Bindegliedern sozialer, interdisziplinärer und intermedialer Handlungen. Nun sind sie zu sehen, in dem Bildband des Medienkünstlers Achim Mohné. DI_GI_TA_LIS , der in diesem Jahr mit Gold in der Kategorie "Konzeptionell-künstlerischer Fotobildband" den Deutschen Fotobuchpreises 2020 ausgezeichnet wurde. Auch in der Kategorie "Coffee Table Book" gibt es in diesem Jahr wieder Gold, Silber und Bronze. Verblüffende Arbeiten sind unter den ausgezeichneten.