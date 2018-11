Das sind die Gewinner des Bayerischen Buchpreises

Die Nominierten in der Kategorie Belletristik

Thomas Klupp erzählt in seinem Roman „Wie ich fälschte, log und Gutes tat“ aus dem Alltag von drei Jugendlichen aus Weiden in der Oberpfalz. Eine Kleinstadt, in der Klupp selbst aufwuchs, eine Stadt "so spektakulär wie ein Taubenschiss“, wie die 15-jährige Hauptfigur Benedikt Jäger gleich zu Beginn sagt. Jäger ist Arztsohn und mogelt sich mit seinen Freunden durchs Leben. Weil er schlecht in der Schule ist, fälscht er seine Zeugnisse. Gleichzeitig merkt er, dass um ihn herum auch andere lügen und betrügen: Der Vater trickst bei der Steuererklärung, die Mutter vertuscht ihre bäuerliche Herkunft. In der Schule hängen Plakate gegen Drogenkonsum, doch gleichzeitig feiern die Schüler heimlich exzessive Partys. Klupp erzählt aus dem Leben einer Gesellschaft, in der alle irgendwie lügen und betrügen – eine Welt voller "Fakenews".