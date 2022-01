Das sind die fünf wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Gloria Mundi - Rückkehr nach Marseille" - Eine Familie schlägt sich durch in einem preisgekrönten Sozialdrama

Die kleine Gloria wird in Marseille in eine mittellose Familie hineingeboren. Von Beginn an ist ihr Leben hart. Und dann löst ihr Großvater, ein entlassener Strafgefangener eine Kette versöhnlicher, aber auch die Familie spaltende Ereignisse aus. "Gloria Mundi", in Venedig preisgekrönt, um Existenznot und große Träume, um Hass und Liebe. Mit Marseille, der chaotischen und aufregend schönen südfranzösischen Hafenstadt als heimlicher Hauptdarstellerin.