Das sind die fünf wichtigsten Heimkino-Tipps der Woche

"Keine Zeit zu sterben" - Daniel Craigs Abschied als James Bond

Zum fünften und letzten Mal schlüpft Daniel Craig in die Rolle des Spions mit der Lizenz zum Töten. Bond tritt diesmal gegen den größenwahnsinnigen Safin an, der die Welt mit Giften zugrunde richten will. Und Bond erlebt die wohl emotionalste Umwälzung seines Lebens. "Keine Zeit zu sterben" beginnt stark, hochatmosphärisch, und auch humorvoll. Kasperltheater für Erwachsene also, das aber mit knapp drei Stunden Laufzeit viel zu lang und mitunter arg melodramatisch geraten ist.

Im Kino, auf 4K, Blu-ray, DVD und als VoD bei MGM.