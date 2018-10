Das sind die fünf besten Filme auf den Hofer Filmtagen

Selten wird man als Zuschauer in einen Film so hineingeworfen wie in "Sunset" des ungarischen Oscar-Preisträgers. Da ist Iris, eine junge Frau mit ausladenden Hüten, der wir mit Gedeih und Verderb durch das Budapest des Jahres 1913 folgen, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Ungarn im Fieber eines brutalen Nationalismus, wie heute unter Viktor Orbán. Iris steht vor dem Haus, in dem ihre Eltern ein Hut-Geschäft betrieben. Beide sind in dem Gebäude bei einem ominösen Feuer umgekommen, mit detektivischer Beharrlichkeit begibt sich Iris auf die Suche nach der Vergangenheit. Die Kamera hängt an ihr wie ein Magnet.

Regisseur László Nemes hat einen experimentellen Kostümfilm inszeniert, einen intimen Bewusstseinsstrom, der die Regeln des Historiendramas auf den Kopf stellt: Es gibt keine geschichtlichen Einordnungen. Nemes lässt bewusst inhaltliche Lücken. Der Zuschauer soll sich in "Sunset" so verloren fühlen wie die Hauptfigur, es öffnen sich Assoziationsräume. "Ich möchte der Imagination der Menschen im Kino vertrauen", sagt der Regisseur, "ihnen nichts vorgeben, sondern sie zu eigenen Gedanken ermutigen." Das ist so irritierend wie außergewöhnlich.

Moritz Holfelder

"Schwimmen" von Luzie Loose