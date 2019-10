Das sind die besten Serien im Oktober

Für Freunde von: der farbenfrohen Optik und den seltsamen Charakteren aus Wes Anderson-Filmen wie "Moonrise Kingdom" oder "Rushmore", den Songs aus der Musical-Serie "Glee" und dem bösartigen Humor der kultigen Schönheitschirurgen-Serie “Nip/Tuck".

Alles was man über die Hauptfigur Payton Hobart (gespielt von Musical-Star Ben Platt) aus der neuen, stylishen Hochglanzserie von den hyperaktiven Seriengenies Ryan Murphy, Brad Falchuk und Ian Brennan wissen muss, offenbart das wunderschöne Serienintro in 90 Sekunden – seine Noten sind gut, seine Familienkonstellation kompliziert, sein Hobby ist die Lektüre von Politikerbiografien und sein großes Lebensziel das Präsidentenamt der USA.

Payton ist zwar erst 18, aber er verhält sich wie ein alter Berufspolitiker – ehrgeizig, skrupellos und ziemlich frei von sympathischen Persönlichkeitsmerkmalen. Schon der erste Schritt auf dem Weg ins Weiße Haus ist nicht so leicht getan wie geplant. Payton will Schülersprecher werden, so wie viele Präsidenten vor ihm. Doch seine Konkurrenz ist hart und die wählende Schülerschaft so unberechenbar wie der US-Kongress.

"The Politician" klingt nach "House of Cards" an einer High School. Ist es aber nicht. Die Serie ist Polit-Soap, Melodram, Satire, Musical und düstere Komödie gleichzeitig und hat so viele bizarre Nebenhandlungen und böse Seitenhiebe, eine an Wes Anderson erinnernde knallbunte Ästhetik und großartige Schauspieler*innen, dass man gar nicht mehr hinterherkommt. Diese kreative Offenheit macht einerseits den Reiz von "The Politican" aus. Andererseits führt sie auch dazu, dass man die Charaktere nicht gut kennen lernt. Dass Style für die Serienschöpfer Ryan Murphy und Brad Falchuk wichtiger ist als Tiefe, ist für Fans ihrer Serien (unter anderem "Scream Queens", "American Horror Story", "Glee") zwar nichts neues, aber immer wieder ärgerlich.

Trotzdem ist "The Politician" eine höchst unterhaltsame Serie. Und die letzte Folge zeigt dann doch noch, wie gut die Serie mit ein bisschen mehr Fokus sein könnte. Glücklicherweise ist die zweite Staffel schon in Arbeit.

"The Politician" ist bei Netflix verfügbar.

"Euphoria" – Kids außer Kontrolle